Amelia récapitule l’épisode 1 de la saison de Michelle Young de The Bachelorette en discutant des entrées de limousine les plus mémorables, des hommes sur lesquels nous devrions garder un œil et de tous les meilleurs moments du Minnesota de la bande-annonce de la saison.

Animatrice : Amélie Wedemeyer

Producteur : Dylan Berkey