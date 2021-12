Chris et Andy décomposent la finale de la saison de Succession. Ils parlent de la révélation que Kendall a vécue et de la façon dont cela a affecté leurs sentiments à propos de la série (1:00), les enfants Roy se sont finalement regroupés pour ne pas obtenir ce qu’ils veulent (20:35) et où se déroule la série à partir d’ici ( 39:41).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

