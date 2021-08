Récapitulatif des éliminatoires d’été de LEC – Finale Fnatic vs Rogue Lower Bracket

La première finale du week-end a vu Fnatic affronter Rogue pour une place en Grande Finale contre MAD Lions.

Après leur victoire bouleversante contre G2 Esports, Fnatic s’est retrouvé à seulement deux victoires de récupérer son titre LEC. Quant à Rogue, ils avaient un compte à régler avec MAD Lions après leur défaite en Spring Split Grand Final. Mais d’abord, la paire a dû s’affronter pour avoir une chance de remporter le titre LEC.

Jeu Un

Pour lancer cette série très importante, First Blood a suivi la voie de RGE, car ils ont obtenu exactement le début dont ils avaient besoin. C’est un 2v2 dans la bot-lane, et Hans Sama a pu le récupérer. Cependant, avec des corps de retour dans la voie, FNC a forcé un 4v2 contre le côté bot de RGE alors qu’ils étaient beaucoup trop en avant. Par la suite, FNC a de nouveau été celui qui a fait les jeux proactifs, exposant la voie du bot RGE pour la deuxième fois. Récoltant un double kill dans le processus, FNC a pu en faire un premier Drake.

Avec une avance, FNC était implacable. Après avoir récupéré le Rift Herald, ils ont pu se déplacer vers le haut, abattre Odoamne et tirer pleinement parti du Herald. RGE a réussi à décrocher un Drake et un kill sur Hylissang pour faire bonne mesure, mais a perdu le bonus de première tourelle, qui est allé à FNC. Peu de temps après, FNC est revenu en haut de la carte pour son prochain jeu, récoltant deux éliminations pour un seul donné en retour. Au bout de 15 minutes, FNC s’est retrouvé avec 2,5 km d’avance. Cinq minutes de plus se sont écoulées, puis avec le Baron sur la carte, FNC a pu vaincre Larssen avant qu’une bagarre n’éclate autour de la fosse. Inspiré a essayé de voler le Baron, mais il est apparu trop tard car RGE a été mis en déroute.

Un Baron Buff tranquille pour FNC, alors qu’ils consolident leur avance à 9k et ont inscrit RGE dans leur base. Avec l’apparition du deuxième baron, le jeu se résumerait probablement à l’exécution autour de l’objectif. Mais c’était un baron propre pris à FNC, avec RGE surpris en train de dormir dans leur jungle. Equipé de Baron, FNC a pu traverser la base RGE sans conteste et remporter une première victoire massive de la série.

Statistiques rapides :

Équipes : FNC-RGE Temps : 32:05 Tués : 16-4 Tourelles : 11-2 Or : 66.1k-50.7k Dragons : 4-1 Barons : 2-0

Jeu deux

C’était encore une fois le début parfait pour RGE, car ils ont récupéré First Blood à Hylissang. Comme avec Game One, cependant, FNC a réussi à éliminer deux membres de RGE pour prendre rapidement les devants. Mais c’était un deuxième match beaucoup plus décousu, avec des pertes commerciales dans tout le Rift. Avec un peu moins d’un kill par minute à la 11e minute, FNC s’est retrouvé à égalité sur l’or avec RGE, ayant remporté le bonus First Turret et un drake. Dès qu’ils ont obtenu ces objectifs de sélection, RGE a transformé son avantage en deux victoires sur le côté supérieur et une autre tourelle. Avec cela, ils sont passés solidement en tête.

Un peu plus tard, RGE a attiré FNC dans une erreur, Trymbi se retirant dans la fosse Baron, FNC a été éliminé alors que RGE a éliminé quatre membres. En conséquence, RGE est passé à 3k d’avance dans le processus et a pris le contrôle du jeu. Avec FNC faisant un jeu sur le drake, RGE a mis en place un piège efficace dans la rivière Baron. Adam est tombé dans le piège alors qu’il était rapidement abattu avant que RGE ne se déplace pour sécuriser le baron. Malgré l’avantage d’un seul homme, c’est FNC qui a remporté le combat par équipe du Baron, éliminant quatre membres de RGE et sécurisant le buff. RGE s’est lancé massivement dans le combat, mais FNC a réussi à réduire l’écart à seulement 500 g après la sécurité de Baron.

Comme dans le premier match, avec Baron à terre, c’était FNC qui gagnait les combats. Dans le 5v5 suivant, FNC a de nouveau laissé tomber quatre membres et n’a perdu qu’un seul des leurs. Alors qu’Odoamne a réussi à sécuriser une tour de voie médiane, l’inhibiteur de voie supérieure de RGE est tombé en retour. Ensuite, FNC a opté pour les jeux gagnants. Ils ont encore une fois gagné facilement un combat contre RGE pour réclamer plus de victoires alors que le jeu basculait. Ils sont passés de 4 km de retard à 5 km d’avance en l’espace de cinq minutes. C’était du déjà vu pour RGE, un autre combat 5v5, mais cette fois c’est un Ace by FNC, et parce que les timers de mort étaient trop longs pour que Rogue défende sa base, un autre jeu sécurisé pour NFC. RGE avait l’air en plein contrôle avant le Baron, mais c’est FNC qui est passé à une balle de match précoce.

Statistiques rapides :

Équipes : RGE-FNC Temps : 30:08 Tués : 13-15 Tourelles : 4-2 Or : 44.1k-46.0k Dragons : 1-2 Barons : 0-1

Jeu trois

Brisant le moule, c’est FNC cette fois qui a pris le First Blood, cette fois dans la bot lane 2v2. Avec encore plus d’agressivité sur le côté supérieur, une plongée 2v1 de FNC les a vus faire un autre meurtre alors que Bwipo se déchaînait. Ensuite, il y a un autre jeu FNC, cette fois de retour du côté des bots, alors que FNC a réussi deux autres éliminations. Avec 2 km d’avance à la barre des cinq minutes, le match décisif n’allait déjà pas dans le sens de RGE. Nisqy était le suivant à s’inscrire au tableau d’affichage, l’emportant contre Inspired dans ce qui est devenu un 2v1. Dès que cela a été terminé, FNC est retourné du côté des bots, saisissant deux autres kills. Cette fois, cependant, FNC est devenu gourmand et RGE a pu s’en procurer deux.

RGE a finalement commencé à entrer dans le match à la 10e minute. Bien que FNC ait un peu moins de 2 000 d’avance, RGE commençait à échanger des victoires à un pour un pendant les combats, bien qu’en fin de compte, il soit resté derrière. Alors que RGE semblait en effet avoir trouvé un moyen de revenir en arrière, FNC était à nouveau plus qu’égal à la pression, revenant en tête après un accrochage. Avec Baron à seulement trois minutes et un troisième frai de Drake, FNC est passé à 3 km d’avance avec le Drake sécurisé.

Dans ce qui aurait pu être le jeu de fin de partie, FNC n’a pas tardé à s’engager sur RGE lorsqu’ils sont entrés dans la rivière bot side. Ici, Upset a renvoyé trois membres de RGE dans leur fontaine avec un ultime Aphelios massif. Par la suite, FNC a pu sécuriser le baron et le drake du point Soul. RGE a fait de son mieux pour s’accrocher à sa base, mais FNC a joué patiemment et s’est effondré sur les quatre membres de RGE s’accrochant à la tour. FNC les a écartés et est passé au RGE Nexus. Avec cela, FNC a obtenu sa place en Grande Finale alors qu’il cherchait à remporter le titre LEC.

Statistiques rapides :

Équipes : RGE-FNC Temps : 25:42 Tués : 9-22 Tourelles : 2-8 Or : 42.6k-52.5k Dragons : 0-4 Barons : 0-1