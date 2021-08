Récapitulatif des éliminatoires d’été du LEC 2021 – Fnatic vs Misfits

Récapitulatif de l’action des playoffs entre Fnatic et Misfits.

C’était une bataille entre Fnatic et Misfits Gaming lors de la dernière ronde des éliminatoires d’été de la LEC. C’était une situation de faire ou de mourir pour ces deux équipes. Perdre ici et leurs espoirs au championnat d’été et un billet pour le championnat du monde 2021 partent en fumée. Qui a gagné?

Jeu Un

Les cinq premières minutes, le match s’est déroulé comme prévu, avec très peu d’action. Malheureusement, Adam était en baisse de près de 20 CS mais le reste de la carte était à égalité. La première action est survenue peu de temps après la sixième minute alors que Nisqy a pu se déplacer jusqu’à la voie du haut et punir un HiRit trop agressif. Après cela, Vetheo a pu récupérer une réponse tuée sur Nisqy.

Le début de partie allait dans le sens des Misfits. Ils ne gagnaient pas seulement les premières escarmouches, mais ils commençaient à prendre le contrôle de la carte. Les Misfits ont pu obtenir proprement deux autres victoires avant la marque des dix minutes après que Bwipo ait tenté de vaincre le Rift Herald. Misfits a montré dans ce jeu qu’ils ont une compréhension claire de leur composition. Camille et LeBlanc doivent prendre de l’avance s’ils veulent être pertinents en milieu de partie.

Misfits perd son emprise

La malédiction de l’écrivain était réelle dans ce cas, quelques instants plus tard, Fnatic a pu récupérer son deuxième dragon du jeu ainsi que le deuxième Rift Herald. Avec un déficit inférieur à 1k, c’était le milieu de match de Fnatic à perdre. Ils avaient l’avantage du dragon ainsi qu’une forte mise à l’échelle. À la 17e minute, Fnatic a bien saisi le match et était sur le point de remporter celui-ci. FNC a réussi à éliminer MSF pour obtenir son troisième dragon du match.

Malgré une avance dans le département des dragons, Misfits a fait un excellent travail en calant le jeu avec plusieurs choix sur Nisqy. Immédiatement après le deuxième choix sur Nisqy, Fnatic a pu venger son ami déchu alors qu’il remportait une énorme victoire en combat d’équipe, puis se dirigeait vers Baron. Bien que sa santé soit réduite au minimum, Razork a pu miraculeusement voler le baron à Fnatic.

Alors que les Misfits ont pu voler le Baron, cela s’est fait au détriment de Fnatic qui a pu sécuriser l’âme infernale. À ce stade, Fnatic était trop en avance pour que les Misfits puissent les combattre en équipe sur un pied d’égalité. Le combat gagnant a eu lieu à la 34e minute, où Fnatic a pu éliminer plusieurs membres de Misfits dans la fosse aux dragons. Dans ce qui a été un match mouvementé, Fnatic est monté 1-0 dans cette série.

Statistiques rapides :

Équipes : FNC-MSF Temps : 35:17 Tués : 21-9 Tourelles : 10-4 Or : 66,5k-58,7k Dragons :4-1 Barons : 1-1

Jeu deux

Le deuxième jeu a facilement été le plus divertissant des deux jeux jusqu’à présent. C’est Fnatic qui reprendrait là où ils s’étaient arrêtés, dominant les Misfits en début de partie. Fnatic avait obtenu plusieurs éliminations contre Misfits avant même que le match n’atteigne dix minutes. Bwipo était déjà gigantesque devant Viego avec un score de 3/0/1. Alors que le jeu atteignait dix minutes, Fnatic avait gagné plus de 2 000 points d’or.

Malgré le départ de Fnatic dès le départ, ce sont les Misfits qui ont pris le contrôle au début de la mi-match. HiRit réalisait une excellente performance sur Camille avec un score de 4/1/3 à l’approche de la 20e minute. Dans ce qui était un concours serré au-delà de 20 minutes, Misfits Gaming a réussi quatre éliminations massives à 23h06. Grâce à ce combat, MSF a réussi à obtenir un Baron indispensable qui les a placés fermement en tête. Deux minutes plus tard, les Misfits ont réussi à assiéger la base Fnatic. Dans ce qui aurait dû être un match solide de Fnatic, MSF a pu bien récupérer. Avec la série liée, c’était le jeu de n’importe qui.

Statistiques rapides :

Équipes : FNC-MSF Temps : 25:27 Tués : 13-19 Tourelles : 2-6 Or : 44,2k-49,2k Dragons :1-2 Barons : 0-1

Jeu trois

Fnatic a commencé comme une maison en feu pour le deuxième match consécutif. Les anciens champions du LEC se sont précipités sur trois attaques décisives avant que le match n’atteigne la cinquième minute. Bien que cela ait été loin d’être le meilleur des cinq le plus propre, cela a certainement apporté un grand divertissement avec les deux parties se poussant mécaniquement à leurs limites. Alors que la marque des dix minutes approchait, Fnatic était en tête de 2k d’or, bien que Misfits ait eu le seul Dragon du jeu jusqu’à présent.

Fnatic apprenait de leurs erreurs dans le deuxième match, Bwipo et Nisqy ont extrêmement bien fonctionné alors qu’ils parcouraient la carte en se lançant sur les membres Misfits. MSF n’avait tout simplement aucune réponse à l’agression de Fnatic jusqu’à présent alors qu’ils fixaient le baril d’un déficit de 5k. Alors que la barre des quinze minutes passait, Fnatic avait bien plus de 7 km d’avance, et même si le jeu était même en dragons, MSF n’a jamais été en mesure de contester Fnatic car ils pouvaient simplement gagner le match sur un combat d’équipe. Dans les dernières étapes du jeu, Upset et Hylissang causaient toutes sortes de problèmes aux Misfits; Rakan s’engagerait et combinerait cela avec un pilier Trundle en un étourdissement Xayah.

Dans ce qui était un autre match rapide, Fnatic a pu clôturer le match et prendre une avance de 2-1 dans cette série. C’était une autre performance monstrueuse sur la voie du bas de Fnatic. Bien qu’ils n’aient pas beaucoup contribué à faire avancer l’équipe, on comptait sur eux pour clore le match, et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Statistiques rapides :

Équipes : FNC-MSF Temps : 31:27 Tués : 30-8 Tourelles : 11-1 Or : 66.3k-49.2k Dragons :3-1 Barons : 2-0

Jeu quatre

Avec Fnatic sur balle de match, il était vital pour Misfits Gaming de bien démarrer ce match d’élimination. C’est exactement ce que Misfits Gaming a fait, en obtenant quatre éliminations précoces ainsi que Kobbe en prenant trois plaques de tour dans la voie du bas. MSF a gagné 2k d’or avant même que le match n’atteigne la barre des dix minutes. Razork était de retour sur le Lee Sin et causait à Fnatic toutes sortes de problèmes.

Cette avance est rapidement devenue un avantage en or de 5 000 car Misfits a trouvé des choix cohérents sur Fnatic dans la voie du bas. C’est l’une des premières fois que cette série Misfits prend vraiment vie en début de partie. Alors qu’une pause a fait disparaître l’aiguillon du jeu, les Misfits sont restés calmes alors qu’ils commençaient à contrôler les objectifs neutres.

Les marginaux glissent

Cependant, comme nous le savons tous, Fnatic n’est jamais du genre à tomber sans se battre. Un peu plus de 20 minutes, plusieurs membres de Misfits ont été attrapés et tués, donnant de l’or crucial à Fnatic. Finalement, Fnatic en a tué deux autour du baron, puis s’est tourné pour tuer le reste des Misfits, obtenant quelques autres meurtres, mais plus important encore, le baron Nashor.

Fnatic a retrouvé sa fenêtre de jeu, mais Misfits est resté calme et a joué intelligemment. Ils ont minimisé les dommages causés à leurs structures et ont continué à prendre Drakes, se mettant sur le point Soul à 30 minutes. Trois minutes plus tard, les Misfits ont réussi à éliminer Hylissang et à le renvoyer à la base, profitant de l’occasion pour s’assurer un baron à eux ainsi qu’une victoire en combat d’équipe à trois contre deux.

De là, Fnatic a regardé deux inhibiteurs tomber, mais grâce à Nisqy, ils ont pu prendre l’inhibiteur de la voie du haut de Misfits. Après un siège réussi, les Misfits sont allés réclamer leur Ocean Soul. Ensuite, tout est allé en enfer. Une course de base a commencé alors que Misfits assiégeait la voie du haut, puis les serviteurs alliés de Nisqy Realm Warped vers les tours Nexus de Misfits. Mais en vain. Misfits a renvoyé quelques membres pour éliminer les sbires et avec Kobbe concentrant le Fnatic Nexus, Misfits a pris le quatrième match et a envoyé la série à un cinquième match.

Équipes : FNC-MSF Temps : 37:54 Tués : 15-16 Tourelles : 7-11 Or : 65.7k-72.7k Dragons : 2-4 Barons : 1-1

Jeu Cinq

Contrairement aux quatre derniers matchs, le cinquième match a été assez lent pour la plupart. Fnatic a donné le coup d’envoi avec un jeu à quatre du côté des bots pour sécuriser First Blood, puis s’est concentré sur les objectifs. Ils ont pris un Ocean Dragon, puis quand ils sont allés chercher un bot d’escarmouche, Misfits a riposté et a réussi un kill. Mais Fnatic a maintenu la pression, obtenant un kill sur le côté supérieur avant de réclamer un Rift Herald, qui a été utilisé plus tard pour le bonus de la première tour.

Ensuite, plus rien. Eh bien, pas tout à fait, il y a eu quelques échanges de tours et quelques dragons supplémentaires pour Fnatic, mais aucun meurtre n’a eu lieu jusqu’à ce que Nisqy tue Vetheo à 23 minutes. Le jeu était effectivement dans une impasse car les deux équipes ont essayé de trouver des engagements mais n’ont jamais réussi à les faire tenir. Enfin, à 29 minutes, nous avons eu de l’action. Un combat d’équipe s’est ouvert dans la voie médiane où Adam a décroché un knock-up de Rupture à quatre, qui a fait trois morts de Misfits et de Mountain Soul pour Fnatic.

À partir de là, Fnatic semblait en bonne position pour achever Misfits. À 35 minutes, Vetheo a été attrapé et tué près de la fosse aux dragons alors que Elder était à moins d’une minute du frai. Après sa chute, un autre combat d’équipe a éclaté, et bien que Misfits l’ait commencé en obtenant quelques victoires, Fnatic l’a inversé et Aced Misfits. Avec les cinq membres à terre, les Misfits ne pouvaient regarder qu’avec des écrans gris alors que Fnatic se précipitait au milieu, détruisait leur Nexus et les expulsait des séries éliminatoires. Maintenant, Fnatic affrontera G2 Esports dans un autre match à faire ou à mourir pour garder leur post-saison en vie.

Équipes : MSF-FNC Temps : 37:48 Tués : 4-12 Tourelles : 3-7 Or : 60,5k-67,7k Dragons : 1-4 Barons : 0-1