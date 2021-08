Récapitulatif des éliminatoires d’été du LEC 2021 – MAD Lions vs Rogue

Récapitulatif de la revanche de la finale du printemps entre Rogue et MAD Lions.

Ça y est, Rogue et MAD Lions, les nouveaux rivaux de la Faille sont de retour ! Après que Rogue ait perdu la chance de jouer au MSI au printemps, ils sont de retour pour affronter les champions du printemps une fois de plus. Rogue a battu Misfits Gaming 3-2 pour se qualifier pour la finale du Upper Bracket, tandis que MAD Lions a renversé G2 Esports au Lower Bracket. Le vainqueur de la série se qualifiera pour les finales d’été du LEC, tandis que le perdant devra continuer le combat dans le Lower Bracket.

Jeu Un

Le brouillon du premier match présentait un plan de match clair pour les deux équipes : Rogue voulait jouer pour les étapes ultérieures du jeu et évoluer avec Camille, Aphelios et Azir, tout en ayant une menace globale sous la forme de Xin Zhao. MAD Lions voulait se concentrer sur les premières escarmouches avec Lee Sin et Ryze’s Realm Warp, tout en ayant également une sécurité intégrée dans la poussée divisée Ryze et Jayce si nécessaire.

Comme prévu de la part de ces équipes, les combats ont commencé peu après le début du match. Les MAD Lions ont éliminé Trymbi, qui a été contraint de battre en retraite avant que les sbires n’apparaissent, et lorsque la première vague s’est écrasée, les duos des équipes l’ont de nouveau affronté. MAD a ensuite réussi un plongeon sans faille sur la voie du haut, éliminant Odoamne et obtenant First Blood. Rogue a répondu quelques minutes plus tard, alors que Hans Sama et Trymbi ont tué Carzzy 2v1, tandis qu’Inspiré a joué en solo le premier Dragon du match. Mais MAD n’a pas tardé à réagir après le Dragon, attrapant Trymbi et Inspired avec un excellent jeu de téléportation.

MAD ne lâche pas

MAD n’a pas lâché après le début de partie agressif, après des escarmouches continues, ils étaient en hausse de cinq victoires. Le milieu du match s’est déroulé et une bagarre d’équipe a éclaté au cours de laquelle les Lions ont presque battu leurs rivaux, avec neuf attaques décisives après les 15 premières minutes. Au bout de 20 minutes, MAD Lions avait deux Drakes et une avance de 5k en or.

Leur avance s’est vraiment consolidée après avoir pris le premier Baron du match à 22h30 tout en remportant un combat par équipe éclatant au stand. Rogue a essayé de trouver quelque chose autour de la carte, lançant une escarmouche sur la voie du bas, mais les Lions sont venus à la rescousse et ont inversé le combat. À la 29e minute, les MAD Lions ont remporté leur deuxième Baron et, avec un flanc spectaculaire de Kaiser, ont réussi à pincer Rogue dans la fosse du Dragon une demi-minute plus tard. Ils ont éliminé quatre membres de Rogue puis sont allés chercher le Nexus qui n’a été défendu que par Trymbi contre cinq Hand of Baron Lions.

MAD Lions a connu un premier match explosif tandis que Rogue n’a pas réussi à mettre en œuvre son plan de match. Cependant, la série comportait encore quelques matchs et Rogue a sûrement planifié son rebond.

Statistiques rapides :

Équipes : RGE-MAD Temps : 30:54 Tués : 2-20 Tourelles : 7-9 Or : 50.6k-61.5k Dragons : 2-3 Barons : 0-2

Jeu deux

Le deuxième match de la série a été l’un des matchs les plus excitants du Summer Split, peut-être même de toute la saison LEC. Les compositions d’équipe avaient des visages de retour à Jayce, Ryze et Aphelios et les équipes avaient principalement les mêmes plans de match que dans Game One.

Cependant, le match a commencé plus lentement que le premier. Les MAD Lions ont essayé de trouver des avances au début, mais Rogue les a magnifiquement contrés pendant les premières minutes. Néanmoins, Larssen est tombé après que la marque de cinq minutes ait été gantée par Elyoya et Kaiser, donnant First Blood aux Lions. Rogue a essayé d’avoir un début de partie proactif en faisant envahir Inspiré par MAD’s Blue, mais les Lions ont inversé la tendance grâce à Kaiser qui errait sur le dessus.

Le milieu de partie s’échauffe

MAD a contrôlé les 15 premières minutes du match, remportant le premier Herald et les deux premiers Elemental Drakes. Il y a eu quelques erreurs cependant, comme Armut mourant 1v1 contre le choix surprise d’Odoamne Ornn. Les MAD Lions ont réalisé d’excellents jeux croisés, plongeant sur la voie du bas en synchronisation avec Rogue prenant la première tourelle au milieu de la voie.

Les Lions ont continué à renforcer leur avance jusqu’à la marque des 20 minutes, où la composition de l’équipe de Rogue a commencé à prendre de l’ampleur. Un grand commandement: Shockwave à la fosse Drake de Larssen a scellé le sort du milieu de partie, réduisant l’avance d’or des MAD Lions d’environ 5 000 à presque égale. Pendant quelques minutes, Rogue a pris le contrôle tandis que les MAD Lions ont essayé de rechercher les erreurs et de pousser dans les voies latérales pour stopper les avancées de Rogue.

Inspiré et co. a pris le deuxième Baron du match à 30 minutes, mais MAD Lions a battu Trymbi puis a avancé avec un grand Realm Warp et deux engagements divins de Kaiser’s Alistar pour remporter leur premier combat depuis près de 10 minutes. MAD Lions a ensuite réussi à obtenir l’Ocean Soul à la marque des 32 minutes, puis à obtenir un Baron quelques minutes plus tard. Avec le Baron, ils ont également tué trois membres de Rogue mais en ont perdu deux.

Jeu Deux folie

Après le troisième baron, le chaos a commencé. Les deux équipes ont presque terminé le jeu, mais Elyoya et ses coéquipiers n’étaient pas assez rapides avec trois membres, et Rogue ne pouvait pas prendre les tourelles assez vite sans la Main du Baron. Le premier Elder Drake est tombé entre les mains de Rogue à près de 40 minutes, mais MAD Lions a pris la décision intelligente et a évité de se battre jusqu’à ce que le buff soit épuisé. De multiples combats ont eu lieu en quelques minutes, mais aucune équipe n’a pu remporter une victoire décisive et le jeu s’est retrouvé dans une impasse.

Rogue et MAD Lions ont également essayé de se baser sur la course mais ont réussi à s’arrêter en brûlant des téléportations d’invocateur. Rogue a ensuite remporté un combat en équipe grâce à Hans Sama, qui a infligé plus de 13 000 dégâts en un seul engagement. Après le combat, les MAD Lions se sont rassemblés et ont vaincu Hans Sama dans un combat d’équipe qui a éclaté quelques instants après le précédent, puis ont vaincu le deuxième Elder Drake et sont allés chercher le Red Nexus. Rogue a essayé de défendre sa base, mais avec seulement 10 secondes sur Elder Buff, le Pride a réussi à trouver un combat d’équipe favorable, à éliminer quatre membres de Rogue et à gagner la partie. Avec une avance de 2-0, les MAD Lions n’ont besoin que d’un match de plus pour terminer la série et se qualifier pour la finale d’été.

Statistiques rapides :

Équipes : MAD-RGE Temps : 49:02 Tués : 30-22 Tourelles : 10-7 Or : 93,5k-89,5k Dragons : 4-2 Barons : 1-3

Jeu trois

Le troisième match a vu Rogue choisir leurs signatures dans Kalista et Twisted Fate, et également exclure Armut du jeu en choisissant et en interdisant ses choix. Les plans de match ont changé lorsque les Lions ont repêché pour les combats en équipe et Rogue pour le début du match et les escarmouches.

Le match s’est déroulé comme prévu lorsque Hans Sama et Trymbi ont battu Kaiser pour First Blood autour de la marque des deux minutes. Peu de temps après, Inspired a envahi la jungle d’Elyoya, faisant presque tomber son Lee Sin. La recrue espagnole s’en est sortie mais les Lions ont perdu Humanoid après lui et Armut a essayé d’aider leur jungler, mais les joueurs de Rogue ont eu la même idée et sont sortis vainqueurs. Après cela, les équipes ont commencé à vraiment se battre, plongeant constamment sur la carte, abattant Armut et Trymbi plusieurs fois. Rogue a pris le dessus, avec une avance de 3k d’or à six minutes, punissant également les MAD Lions lorsqu’ils ont tenté de ganker leur voie du bas. Rogue a ensuite renforcé son avance en prenant la tourelle supérieure et les deux tourelles centrales, tandis que les MAD Lions se sont concentrés sur l’obtention de Drakes.

Un retour incroyable

Même s’ils étaient en baisse de 6k en or, les MAD Lions n’ont pas reculé. Ils sont allés à Rogue sans relâche, se battant constamment, essayant de trouver une piste ou des morceaux avec bec et ongle. Au début, ils ont trouvé des combats semi-bons autour de la marque des 20 minutes, puis ont trouvé de très bons combats malgré une baisse de 8k en or. Après ce combat, ils ont abattu le premier Drake, s’ouvrant à l’âme du dragon. Cependant, Rogue était encore trop fort pour se battre correctement, alors MAD a dû chercher des opportunités lorsque les chances étaient en sa faveur. C’est exactement ce qu’ils ont fait, en obtenant le Cloud Soul et en réduisant la distance entre eux et Rogue. Vers la fin du match, les Lions ont mis Baron et Elder Drake dos à dos, et avec Elder, Rogue n’avait aucune chance. C’était un retour semblable aux finales de printemps.

Et avec cela, les MAD Lions ont battu Rogue 3-0 lors de la finale du Upper Bracket de la saison estivale du LEC. Les Lions ont été vraiment dominants lors des deux premiers matchs, et même après avoir été détruits en début de match dans le troisième match, ils ont trouvé les éléments nécessaires pour battre Rogue. L’année du Lion semble bien se dérouler avec Humanoid et son équipe lors des finales LEC !

Alors que MAD Lions célèbre, Rogue doit se préparer pour son match contre le vainqueur de Fnatic vs G2. Les deux anciens grands du LEC s’affrontent demain à 17h00 CEST !

Statistiques rapides :

Équipes : RGE-MAD Temps : 35:39 Tués : 24-26 Tourelles : 6-7 Or : 67.9k-70.2k Dragons : 0-4 Barons :