Récapitulatif des Gardiens de la Galaxie de Marvel

Marvel’s Guardians of the Galaxy, le jeu d’action-aventure à la troisième personne développé par Eidos Montréal et publié par Square Enix, sort le mardi 26 octobre. Avant le lancement, plusieurs points de vente ont partagé leurs critiques et leurs impressions sur le dernier jeu Marvel, certains dont nous avons arrondi ci-dessous pour que vous lisiez.

Dans Marvel’s Guardians of the Galaxy, vous prenez le contrôle de Star-Lord, le chef de l’équipe, qui guidera la collection de marginaux dans un voyage dans l’espace. L’aventure de science-fiction propose une action à la troisième personne, où vous combattez avec un contrôle direct sur Star-Lord et pouvez donner des commandes au reste de l’équipe au combat. L’histoire de l’aventure solo est centrée sur la comédie axée sur les personnages, alors que les Gardiens de la Galaxie se chamaillent à travers la galaxie.

Lecture en cours: Critique de la vidéo des Gardiens de la Galaxie de Marvel

Le site sœur de GameSpot, Metacritic, a une liste complète des critiques sur Internet et vous pouvez consulter notre guide de précommande Marvel’s Guardians of the Galaxy pour plus d’informations sur l’achat du jeu.

Jeu: Les Gardiens de la Galaxie de MarvelPlateformes: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PCDéveloppeur: Eidos MontréalDate de sortie: 26 octobre 2021Prix: 60 $

GameSpot — 7/10

« Les Gardiens de la Galaxie de Marvel ne disposent pas d’un système de combat engageant, à l’exception des moments où les groupes d’équipe fournissent un lien lâche avec le thème narratif beaucoup plus engageant de la force de la communication. Le jeu brille à la place via sa narration, qui est amélioré par une collection d’acteurs talentueux et une merveilleuse bande-son. Si ce jeu est votre introduction aux héros titulaires, ce n’est pas la meilleure première impression, mais parfois, lorsque la galaxie doit être sauvée, vous pouvez vous contenter d’assez bien. » — Jordan Ramée [Full Review]

IGN — 8/10

« Les Gardiens de la Galaxie de Marvel équilibrent bien une aventure loufoque et remplie d’action avec des moments d’histoire vraiment sincères, et les choix qui vous sont proposés peuvent ajouter des rebondissements personnels surprenants à votre jeu particulier. Son combat et sa conception de niveau sont relativement simples si toujours toujours divertissant, mais ce sont les relations et les plaisanteries entre ses personnages qui gardent tout frais à mesure qu’ils évoluent. Cela ne va pas mettre le feu au monde, mais Guardians of the Galaxy est encore un autre exemple convaincant de combien amusant un linéaire, non -les fioritures, la campagne solo peut être. » – Tom Marks [Full Review]

JeuxRadar — 4/5

« Les Gardiens de la Galaxie de Marvel excelle dans sa narration, livrant un récit qui vous accompagnera longtemps après le générique – à tel point que je suis impatient d’y retourner et de prendre des décisions différentes. Il y a beaucoup de plaisir à avoir dans son combat et résolution d’énigmes, mais il est un peu freiné par un manque de portée dans ses énigmes et ses mécanismes, en particulier plus tard. » – Sam Loveridge [Full Review]

Polygone – Pas de score

« Les Gardiens de la Galaxie de Marvel parlent des difficultés liées à l’amitié et à la création d’une famille, mais aussi à quel point la connexion est nécessaire pour nous tous. Le jeu montre à quel point des personnages comme Rocket Raccoon peuvent être frustrants. Mais en son absence, je me suis retrouvé à explorer moins et de pousser à travers l’histoire juste pour retrouver mon chemin vers lui, même s’il était toujours en colère contre moi – n’importe quoi pour ne plus être seul. Il faut du travail pour aimer quelqu’un, ou un groupe de personnes, et c’est ce travail partagé qui Les Gardiens de la Galaxie de Marvel s’en servent. » – Ryan Gillium [Full Review]

Site RPG — 8/10

« Beaucoup de ce que j’ai décrit jusqu’à présent ressemble probablement à un mélange de plusieurs choses différentes que d’autres jeux font sans doute mieux, mais Marvel’s Guardians of the Galaxy fait tout avec tellement de cœur et de charme qu’il surmonte certains des éléments se sentant un peu vide et se traduit par l’une des meilleures aventures de jeu auxquelles j’ai participé en 2021. Compte tenu de la déception du précédent grand jeu Marvel, je suis plus qu’heureux de crier à quel point c’est génial sans aucune condition Haut. » — George Foster [Full Review]

