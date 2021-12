Récapitulatif des jeux Android : PUBG New State décevant, Genshin Impact ajoute des bonhommes de neige

Bienvenue dans le deuxième récapitulatif mensuel des jeux Android d’Android Central. Nous nous efforçons toujours de vous offrir la dernière couverture des jeux autour d’Android, PlayStation, VR et Stadia, avec un résumé des plus grandes actualités mensuelles en un seul endroit pratique. Le mois de novembre a été assez calme sur le front des jeux Android, à l’exception du lancement très attendu de PUBG: New State, qui ne s’est pas exactement déroulé comme le développeur aurait pu l’espérer. Voyons donc tout ce qui s’est passé et ce que vous avez peut-être manqué.

PUBG : New State rencontre quelques difficultés techniques

PUBG : New State n’avait pas exactement le type de lancement qu’espérait le développeur. Alors que nous l’appelions une « entrée solide qui s’appuie sur PUBG Mobile » dans notre revue, nous avons également noté sa myriade de problèmes techniques et son contenu barebone – du moins au lancement.

Il s’avère que la « bataille royale de nouvelle génération » n’est pas si nouvelle génération. Il est compréhensible que n’importe quel jeu multijoueur ait des problèmes de serveur au lancement, mais les problèmes de PUBG: New State étaient plus étendus. Les joueurs ont rencontré de fréquents problèmes graphiques et de performances, ainsi que des pirates informatiques ruinant la ruine. Du côté positif, le développeur a implémenté davantage de technologies anti-triche, donc voilà.

Le temps nous dira si PUBG: New State a des jambes, mais dans l’état actuel des choses, il vaut peut-être mieux attendre avant de jouer.

Genshin Impact ajoute des bonhommes de neige et plus de personnages d’armes d’hast

Genshin Impact Update 2.3 était très attendu pour ses nouveaux personnages, Gorou et Arataki Itto, mais il apporte également des festivités au pays de Teyvat sous la forme de bonhommes de neige. Ce n’est en aucun cas une mise à jour substantielle, mais c’est un ajout intéressant au populaire RPG gratuit.

En plus de cela, le développeur miHoYo a également révélé deux nouveaux personnages qui devraient être ajoutés plus tard, potentiellement dans la mise à jour 2.4. Yun Jin et Shenhe sont des utilisateurs d’armes d’hast entrant dans la mêlée. Yun Jin est le directeur de la troupe d’opéra Yun-Han et Shenhe est un disciple de Cloud Master, issu d’un clan d’exorcistes.

pic.twitter.com/XWaJCKEh3d – Genshin Impact Memes (@Genshinmem) 22 novembre 2021

Comme vous pouvez le voir, les gens font déjà des blagues sur les personnages à venir, tous deux étant des utilisateurs d’armes d’hast, rejoignant un nombre croissant de personnages d’armes d’hast jouables dans le jeu.

Decidueye rejoint Pokémon Unite

Parce que Pokémon Unite pourrait toujours utiliser un autre attaquant, le développeur a ajouté Decidueye à la liste entre les appels des joueurs pour qu’il nerf Greedent. Veuillez lire cela de la voix la plus sarcastique possible. Blague à part, Decidueye est l’un des meilleurs démarreurs de la génération 7 dans Sun and Moon. Ce qui lui manque en mobilité et en endurance, il le compense par sa force brute, ce qui lui confère une note élevée d’attaque, de score et de soutien. C’est un peu difficile à maîtriser, mais avoir ce combattant à distance dans votre équipe est un atout précieux dans un match.

Et si nous sommes honnêtes, Decidueye a l’air cool.

Préparer la nouvelle année

Encore un mois calme, tout bien considéré. Bien que PUBG: New State ait été un lancement énorme, ses problèmes techniques ont gravement nui à ses chances de décoller immédiatement. Alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle année, nous ne verrons probablement plus de versions majeures. Des jeux comme Valorant Mobile et Apex Legends Mobile sont à l’horizon avec des dates de sortie connues, c’est donc quelque chose à espérer s’ils sont lancés l’année prochaine. Jusqu’à la prochaine fois.

-Jennifer Locke

