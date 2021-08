Récapitulatif du championnat d’été LCS 2021 – 100 voleurs contre Team Liquid

100 Thieves ou Team Liquid, qui est arrivé en tête et a réservé un voyage directement pour la finale ?

Cela a été une course folle dans les championnats LCS jusqu’à présent. Deux semaines de compétition ont réduit les équipes à quelques-unes seulement, et ce week-end, nous avons déjà vu Evil Geniuses éliminé par Cloud9 et TSM passer par Immortals. Mais tout cela était dans le support inférieur. Dans le Upper Bracket, Team Liquid (“TL”) et 100 Thieves (“100T”) étaient les deux dernières équipes à rester. Aujourd’hui, ils sont allés à Summoner’s Rift pour prouver qui est vraiment le meilleur, ainsi que pour éviter d’avoir à jouer une autre série pour se rendre aux finales du championnat LCS. Dans l’un des affrontements les plus attendus des séries éliminatoires, ces deux équipes étaient prêtes à tout jeter dans ce meilleur des cinq !

Jeu Un

Comme presque tous les matchs de TL en séries éliminatoires, le premier match de cette série était propre et clinique. Les premières minutes ont été plutôt calmes, mais l’accent était mis sur le côté supérieur, car TL voulait prendre l’avantage sur Jayce d’Alphari tandis que 100T devait garder Ornn de Ssumday en sécurité. Lorsque les junglers des deux équipes ont plané autour de cette voie, au lieu d’aller sur la voie, Santorin a abattu Closer et s’est assuré un premier sang solo.

Après cela, TL a sécurisé le Rift Herald, bien que 100T ait récupéré un dragon en retour. C’était encore assez proche, mais un faux pas de TL dans la voie du bas leur a coûté la mort, alors que Ssumday s’est téléporté pour sauver son ADC et prendre la vie de Leona de Huni. Un combat d’équipe de 16 minutes s’est déroulé à un pour zéro en faveur de 100T, ce qui était de bon augure pour eux, mais TL était toujours en bonne position avec de solides voies en solo. Cela s’est avéré vrai à 18 minutes lorsque TL a dominé une équipe du Rift Herald, deux combats ont été échangés deux pour un en kills.

Deux minutes plus tard, les équipes se sont retrouvées dans la voie médiane. Bien que 100T ait snipé un kill au début du combat, un bel engagement à quatre de CoreJJ’s Rell a préparé son équipe pour trois kills. TL n’a pas réussi à faire venir le Baron ici mais ce temps ne serait pas long. À 27 minutes, 100T a essayé de prendre un Dragon Infernal, mais TL s’est montré gros et a massacré 100T, tuant les cinq membres puis le Baron aussi. Sous la pression du baron buff TL, 100T n’a eu aucune réponse. TL a plongé directement dans la base 100T, tuant plusieurs membres 100T, puis finalement le Nexus pour obtenir une première avance dans la série.

Statistiques rapides :

Équipes : TL-100T Temps : 32:46 Tués : 17-7 Tourelles : 9-2 Or : 60,7k-50.9k Dragons : 2-2 Barons : 1-0

Jeu deux

La domination pour TL dans le premier jeu a rapidement basculé un interrupteur et s’est transformée en domination pour 100T dans le deuxième jeu. Cela n’a pas très bien commencé pour eux, car TL à trois hommes a plongé et a tué Abbedagge pour First Blood. Cependant, 100T a rapidement riposté lorsque TL a envahi leur jungle, obtenant un fantastique combo Diana-Irelia pour tuer presque instantanément deux de TL. Quelques minutes plus tard, 100T s’est vengé d’Abbedagge en plongeant sa voie médiane adverse, Jensen, sous sa tour.

Dépassant la barre des 10 minutes, 100T n’a jamais lâché le pied sur l’accélérateur. Ils se sont battus contre TL chaque fois qu’ils ont trouvé, remportant cinq victoires décisives en deux combats entre 10 et 11 minutes. 100T a complété tous ces kills avec des objectifs, renforçant encore son avance. Puis, à 22 minutes, un véritable combat éreintant a éclaté. Dans ce document, 100T a effacé quatre champions TL, une tour de voie médiane et leur troisième dragon.

Par la suite, 100T a attendu quelques minutes jusqu’à ce que le prochain dragon apparaisse. Quand il l’a fait, 100T était impatient d’obtenir le Mountain Soul et TL savait qu’ils ne pouvaient pas l’abandonner. Malheureusement, il n’y avait rien qu’ils puissent vraiment faire et dans l’inévitable combat d’équipe, 100T a obtenu quatre victoires supplémentaires, le Mountain Soul et même un Baron pour démarrer. Avec tout cela, ils n’étaient toujours pas en mesure de terminer, alors cela se résumait à l’Ancien Dragon. Sans surprise, 100T a dominé ce combat, puis s’est précipité sur la base de TL pour l’achever et réclamer le Nexus pour égaliser la série 1-1.

Statistiques rapides :

Équipes : TL-100T Temps : 35:14 Tués : 3-19 Tourelles : 3-9 Or : 56.8k-66.4k Dragons : 1-4 Barons : 0-1

Jeu trois

Le Game One et le Game Two ont présenté des jeux à sens unique en faveur de chaque équipe, mais le Game Three était très différent. Il semblait cependant que ce serait une victoire facile du début à la fin pour TL. À seulement trois minutes, l’action a éclaté à travers la carte, alors qu’un échange un pour un dans la voie du bas 2v2 a obtenu le soutien de chaque équipe un kill tandis qu’une escarmouche autour de la voie du milieu a été en faveur de 100T, et le choix Viego de Closer a été choisi. jusqu’à sa première mise à mort.

Malgré 100T sortant en se balançant, leur contrôle sur le jeu a pratiquement disparu à la 16e minute. À ce stade, 100T a contesté la prise de Herald de TL, mais TL était plus que prêt, punissant 100T en tuant les cinq champions. À partir de là, TL avait un contrôle solide. Ils ont obtenu leur premier baron à 20 minutes peu de temps après avoir obtenu deux victoires, ce qui les a aidés à détruire un certain nombre de tours extérieures, mais sans casser la base.

C’était une aubaine pour 100T, leur donnant plus de temps pour se développer et espérer un miracle. Mais lorsque le deuxième baron est apparu, TL a rapidement tué quatre autres champions 100T et a commencé un autre siège. Se déplaçant vers le côté bot, TL était confiant, mais peut-être trop. Ils ont combattu 100T dans ce qui était un combat miraculeux pour eux et ont perdu les cinq membres, sans même en retirer un de 100T. En conséquence, Closer a obtenu un Quadra Kill et a aidé son équipe à gagner l’or bien nécessaire, ainsi que le Mountain Soul.

Même l’or 6k en baisse, 100T s’est enhardi de ce combat. Finalement, tout se résumait à Elder Dragon, sur lequel les deux équipes se sont pleinement concentrées. À 38 minutes, un combat tendu a éclaté où plusieurs membres des deux équipes ont chuté, mais aucune des deux équipes n’a revendiqué l’objectif. Deux minutes plus tard cependant, les équipes se sont livrées à un autre combat, mais encore une fois, c’était fantastique à partir de 100T. Ils ont réussi un excellent engagement et piétiné TL, malgré un déficit d’or toujours, et ont attrapé le buff de fin de partie Elder Dragon. Alors que 100T se précipitait au milieu, TL a désespérément essayé de se jeter sur eux pour les arrêter, mais en vain. Dans un match rappelant le troisième match MAD Lions vs Rogue quelques heures plus tôt, 100T a persévéré après un déficit d’or de plus de 10k pour remporter la victoire.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-TL Temps : 42:10 Tués : 20-21 Tourelles : 7-7 Or : 74.0k-75.0k Dragons : 5-1 Barons : 0-2

Jeu quatre

Matchpoint et le jeu d’élimination potentiel pour TL. Semblable au dernier match, les duos de la voie du bas se sont déchaînés en début de partie, sauf que cette fois ils n’ont pas attendu le niveau deux. Au niveau un juste, les duos se sont pleinement engagés l’un envers l’autre et sont à nouveau en tête-à-tête, les deux meurtres allant aux ADC. C’était une façon amusante de commencer, mais les minutes suivantes ont été moins excitantes à coup sûr. Il y a eu quelques prises objectives, mais rien de trop important.

C’était jusqu’à 11 minutes. Ici, un 3v3 a éclaté dans lequel 100T est reparti avec un kill relativement facile. Quatre minutes plus tard, 100T cherchait à se faire une plus grande avance en prenant Rift Herald. Ils n’ont eu aucun problème avec cela, bien que le FBI ait pratiquement fait un don à TL pour réduire l’avance. Quoi qu’il en soit, 100T a utilisé le Herald pour prendre deux tours et gagner une tonne d’or.

Pendant environ les 10 minutes suivantes, il y avait peu d’action. TL a enlevé Ssumday une fois, et il y a eu quelques échanges de tours, mais les choses étaient calmes. Soudain, à l’improviste, TL a décidé de précipiter le Baron. Curieusement, 100T n’a pas pu concourir avec succès et le buff est allé à TL, les ramenant directement dans le jeu. 100T a bloqué le siège de TL avec une pioche sur CoreJJ mais ce n’était qu’un léger ennui. À 28 minutes, TL a trouvé son moment et a plongé sous la tour de la voie du bas de 100T pour nettoyer quatre éliminations. Juste comme ça, 100T a laissé le jeu filer et TL a pris le relais, se déplaçant directement dans la base et démolissant le Nexus. Avec la série à égalité 2-2, il était temps de faire signe à Silver Scrapes.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-TL Temps : 30:01 Tués : 3-10 Tourelles : 4-7 Or : 50,0k-56,8k Dragons : 2-2 Barons : 0-1

Jeu Cinq

Ce Game Five fatidique était tout ce que les téléspectateurs pouvaient espérer. Au niveau un, plus de folie s’est produite, mais au lieu de se limiter à la voie du bas, 100T a impliqué toute l’équipe et a envahi le buff rouge de TL. Ce fut un combat serré, mais ne s’est terminé qu’avec un échange de meurtres un pour un. Après cela, la soif de sang s’est éteinte, mais Closer était un homme en mission, revendiquant un Mountain Dragon et un Rift Herald à huit minutes. D’un autre côté, Alphari s’est finalement fatigué de lane contre Ornn et a décidé de ganker au milieu pour tuer Abbedagge.

Dans l’ensemble, l’état du jeu était assez uniforme. 100T a réussi à prendre de l’avance lorsqu’ils ont utilisé le robot Herald pour les plaques, ont pris un dragon infernal et ont éliminé LeBlanc de Jensen. Ce n’était pas révolutionnaire, mais c’était un début pour 100T. Cependant, TL n’allait pas sans se battre, donc à 16 minutes, ils ont tout jeté à 100T pour gagner un combat d’équipe en saisissant quatre éliminations.

Après cela, il y a eu quelques prises de tour, bien qu’aucune des équipes n’ait vraiment progressé. C’était jusqu’à 25 minutes. Après avoir trouvé un choix sur Jensen, 100T a décidé d’essayer de prendre Baron. Au lieu d’essayer de le précipiter, ils ont tué CoreJJ et sont partis. Un kill n’était cependant pas une aubaine, car à 28 minutes, les équipes se sont rencontrées à dragon, ce qui a abouti à un combat. Cette fois, c’est allé dans le sens de TL 2-1 en kills.

Tout d’un coup, dans un accès de désespoir, 100T s’est précipité sur Baron mais a attiré l’attention de TL. TL a rapidement puni l’empressement excessif de 100T et a tué les cinq membres de 100T. Le résultat a été que le Baron est allé à TL, qui n’a eu besoin que d’un combat après cela pour mettre complètement en déroute 100T, écraser leur Nexus et prendre la série 3-2. Avec cette victoire, TL passe directement à la finale du championnat LCS, tandis que 100T devra affronter le vainqueur de Cloud9 et TSM pour cet honneur.

Statistiques rapides :

Équipes : TL-100T Temps : 32:46 Tués : 18-9 Tourelles : 7-2 Or : 59,6k-51,8k Dragons : 2-3 Barons : 1-0