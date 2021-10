Récapitulatif du jeu Android : Pokémon Unite devient effrayant, PUBG New State bientôt disponible

Android Central s’efforce de vous offrir une variété de couvertures de jeux, c’est pourquoi nous allons lancer un nouveau récapitulatif mensuel des jeux Android, compilant toutes les plus grandes nouvelles pour atterrir dans l’espace de jeu Android dans un seul espace pratique. Bien que nous couvrons des plateformes comme PlayStation, Stadia et VR, nous vivons et respirons Android — c’est en notre nom, après tout. Pour lancer les choses en octobre, quelques mises à jour ont été abandonnées pour certains des jeux mobiles les plus populaires, et les fans ont enfin une date de sortie de PUBG: New State à espérer. Vérifions tout ci-dessous.

Les nouveaux personnages de Genshin Impact enflamment Internet

Apparemment sortis de nulle part, les médias sociaux de Genshin Impact ont décidé de révéler deux nouveaux personnages jouables faisant leur chemin vers le jeu à une date future indéterminée. Arataki Itto et Gorou sont de puissants utilisateurs de Geo auxquels les fans se sont immédiatement accrochés. Chaque fois que leur(s) prochain(s) événement(s) de bannière est, il est sûr de générer beaucoup de buzz.

Une recherche rapide d’Arataki Itto sur Twitter montre de nombreux fanarts avec déjà plusieurs milliers de likes et de retweets. Cherchez à votre propre prudence, cependant, car ils ne sont pas toujours sûrs pour le travail. Les gens ont clairement soif. Voici une édition plus sûre pour le travail que vous pouvez apprécier.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner la mise à jour 2.2 de Genshin Impact qui a également été abandonnée ce mois-ci, ajoutant la dernière île principale d’Inazuma, Tsurumi, qui a été décrite comme étant enveloppée de brouillard. Thoma est également entré dans le jeu en tant que nouveau personnage avec la mise à jour 2.2 et Aloy est enfin devenu gratuit pour tous les joueurs sur mobile et PC.

Pokémon Unite devient effrayant juste à temps pour Halloween

L’île d’Aeos célèbre Halloween avec style avec le stade Mer décoré pour les vacances. Lors des matchs rapides au stade Mer, l’icône de combat d’un joueur a été remplacée par un lancer de citrouille. Toute personne touchée se transformera en citrouille pendant une courte période et ne pourra pas utiliser ses attaques habituelles. Les citrouilles peuvent également être gagnées sous forme de monnaie dans le jeu grâce à des bonus de connexion pour échanger divers équipements sur le thème d’Halloween. L’événement devrait se terminer le 10 novembre.

Et non seulement Halloween est arrivé dans Pokémon Unite, mais aussi l’unité absolue qu’est Greedent. Il suffit de regarder ce gros réservoir.

Greedent est arrivé dans #PokemonUNITE ! pic.twitter.com/zhCl1UP4xX – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 20 octobre 2021

Il fait de son mieux et je l’aime. 10/10 excellent travail de défense des buts.

RIP Dr. Mario World, parti trop tôt

Le Dr Mario a eu une vie longue et courte, mais à la fin, son cœur a abandonné Nintendo a mis fin à son soutien. Le 31 octobre est la dernière journée complète où les gens pourront y jouer, car son service se terminera officiellement le 1er novembre. personnages là-bas.

Avis de fin de service : Le service du jeu Dr. Mario World prendra fin le 31 octobre 2021. Merci beaucoup aux joueurs qui ont soutenu le jeu. Pour plus de détails, veuillez consulter ce lien : https://t.co/fC5qnRnLFD – Dr Mario World (@Drmarioworld_EN) 28 juillet 2021

Au revoir Dr. Mario World, nous vous connaissions à peine.

Diablo Immortal présente le Nécromancien en bêta fermée

Ce n’est peut-être pas le jeu Diablo que certains espéraient (ne vous inquiétez pas, Diablo 4 est toujours en développement), mais Diablo Immortal devrait être un sacré bon moment pour les joueurs mobiles (peut-être même l’un des meilleurs jeux Android ? ). Blizzard a annoncé sa bêta fermée cette semaine, avec l’ajout de la classe Nécromancien aux côtés de la prise en charge des manettes.

La version bêta fermée, uniquement disponible pour Android, permettra aux joueurs de tester pour la première fois les achats dans le jeu de Diablo Immortal – pas exactement quelque chose que les gens veulent entendre en ce qui concerne les jeux mobiles gratuits. Quoi qu’il en soit, la bêta fermée a lieu maintenant. Blizzard note également que tous les achats effectués pendant la bêta fermée seront convertis en crédits équivalents dans le jeu lors du lancement.

Les légendes de Resident Evil arrivent sur Fortnite

Chris Redfield et Jill Valentine ont rejoint le combat à Fortnite, repoussant les monstres cubiques de The Sideways car il n’y a jamais de jour de congé pour ces héros. L’ensemble d’équipe STARS est disponible dans la boutique d’objets de Fortnite. Ceci n’est qu’un autre ajout à une liste croissante de crossovers Fortnite qui ne ralentiront probablement pas de sitôt (même si vous le souhaitez).

Ils ont échappé à un cauchemar… pour se retrouver dans un autre. Deux membres légendaires de STARS se retrouvent sur l’île…https://t.co/e3jPO8NExG pic.twitter.com/H4LdBcCUfn – Fortnite (@FortniteGame) 24 octobre 2021

Et si vous êtes venu me chercher pour parler du métaverse Fortnite, préparez-vous à être déçu. Il y a environ un million d’autres choses dont je préfère parler. Comme PUBG: New State 👇

PUBG élargit son univers en novembre

Les champs de bataille de PlayerUnknown (PUBG) ont sans doute lancé le récent engouement pour la bataille royale, ouvrant la voie à Fortnite pour occuper le devant de la scène. La franchise a depuis reçu une version mobile avec PUBG: Mobile, mais elle obtient un tout nouveau jeu mobile appelé PUBG: New State, qui sortira le 11 novembre 2021.

Se déroulant en 2051, PUBG: New State propose de nouveaux mécanismes tels que des drones, des hélicoptères futuristes, des boucliers balistiques, des esquives et des demandes d’assistance. Il devrait inclure quatre cartes au lancement, dont Troi (nouveau) et Erangel (de retour).

Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, les joueurs peuvent participer à un test technique les 29 et 30 octobre.

Stadia prête sa technologie de streaming à des entreprises comme AT&T

Dans un geste pas si surprenant, Google semble prêter sa technologie de streaming Stadia à d’autres entreprises via une marque blanche. Bien qu’il ne soit pas marqué comme tel, Batman: Arkham Knight peut être diffusé par les clients AT&T via Stadia sans avoir besoin d’un compte Stadia. Les clients n’ont qu’à se connecter sur un PC via un navigateur basé sur Chromium en utilisant leur numéro de téléphone et leur code postal de facturation.

« Cela est alimenté par la technologie Stadia », a déclaré un porte-parole d’AT&T dans un communiqué à IGN. « Pour cette démo, AT&T a créé une expérience frontale pour permettre aux joueurs de jouer à Batman: Arkham Knight directement depuis leur propre site Web et le jeu est jouable sur pratiquement n’importe quel ordinateur ou ordinateur portable. »

Stadia est sur les rochers depuis un certain temps maintenant, Google ayant fermé sa division interne de développement de jeux plus tôt cette année. Ce qui était une grande ambition de Google d’entrer dans l’espace de jeu finira probablement par être concédé sous licence à d’autres sociétés.

Bien que ce ne soit pas techniquement un jeu Android, je le compte sur ce récapitulatif car l’offre n’est disponible que pour les clients AT&T.

En regardant les mois à venir

Ce n’était pas un mois incroyablement mouvementé, mais de grands jeux se profilent à l’horizon comme PUBG: New State, Battlefield Mobile, Valorant Mobile et Apex Legends Mobile. Quelques-uns d’entre eux n’ont pas encore de date de sortie, mais ils sont sûrs d’être de gros succès à chaque fois qu’ils seront lancés. Quoi qu’il en soit, nous vous tiendrons au courant.

-Jennifer Locke

