Récapitulatif du jeu Incredible Field of Dreams. Plus : Mets, chute des Red Sox

Nous discutons de la course à deux AL MVP entre Shohei Ohtani et Vlad Guerrero Jr. (0h30), avant de récapituler la fin passionnante du match White Sox-Yankees Field of Dreams dans l’Iowa (9h00). Ensuite, nous discutons de la retraite et de la carrière de montagnes russes de Chris Davis (23h00), avant d’analyser les récents évanouissements des Red Sox et des Mets et comment ils ont affecté les chances respectives de chaque équipe en séries éliminatoires (31h00). Nous terminons cette semaine avec le segment d’aperçu du week-end sans nom (50:00).

Hôtes : Michael Baumann, Ben Lindbergh, Zach Kram

Producteur : Bobby Wagner

Éditeur : Mike Wargon

