Récapitulatif du jour 2 de Valorant Masters Reykjavik

Valorant Masters Reykjavik Day 2 a été la montée de la suprématie nord-américaine et a prévu nos premiers matchs éliminatoires du tournoi.

Les choses ont été tout sauf calmes à Masters Reykjavik. Sentinels et Version1 mettent tous les deux la claque sur les régions EMEA, ce que la plupart des fans attendaient. Le discours de trash entre NA et EMEA est constant depuis environ un mois maintenant. Les fans mondiaux de Valorant voulaient une réponse définitive, qui est la meilleure région du monde. Indépendamment de la façon dont les matches se sont déroulés, les équipes doivent encore affronter les meilleurs de Corée.

Team Vikings contre X10 Esports

Le match d’ouverture de la deuxième journée était axé sur deux joueurs, peu importe qui vous applaudissiez. Du côté des Vikings, Gustavo “Sacy” Rossi a fait sa marque en prouvant qu’il n’est pas nécessaire d’être un duelliste pour dominer la frag. De l’autre côté, le favori des fans Patiphan «patiphan» Chaiwong a fait de son mieux pour maintenir X10 à flot pendant les matchs. Patiphan a été l’égaliseur de la série, empêchant les choses d’aller de mal en pis pour l’équipe de Thaïlande.

La question entourant ces deux équipes était de savoir qui par défaut allait être le meilleur, et à bien des égards, Team Vikings a réussi à garder une avance économique constante sur X10 dans les deux cartes. Sur Ascent, X10 a réussi à enchaîner quatre victoires consécutives pour l’emmener en OT pour avoir la chance d’une carte 3. Les Vikings n’avaient rien de tout cela et les ont complètement exclus, envoyant X10 dans le support inférieur à élimination du visage.

Version1 contre Team Liquid

Ce match était probablement le meilleur Valorant que nous ayons eu cette semaine jusqu’à présent. Version1 et Team Liquid ont lancé Split avec un va-et-vient impitoyable. Pour la plupart, Team Liquid a toujours surpassé la version 1, mais l’équipe de NA l’a gardé de près jusqu’à la mi-temps. Liquid réussit exceptionnellement bien à dominer sur les balles de pistolet et à utiliser des achats de force pour maintenir leur opposition dans une position désavantageuse. La défense de V1 sur Split a poussé les choses au niveau 11, essuyant le sol avec la précieuse équipe européenne. Vers le bas 5-10, Version1 s’est finalement réveillé et a enchaîné sept victoires consécutives pour mener la carte en prolongation. S’il y a une chose à retenir de cette carte, c’est qu’Erik “penny” Penny est un dieu Op incontesté qui n’a pas peur.

Entre les pauses tactiques anti-basculement et les bagarres au rythme lent, Ascent était un changement de rythme. Team Liquid a bien pris son temps, mais cela a joué à l’avantage de Version1. Il était presque trop facile pour V1 de prendre un kill avant la plante de pointe et de jouer passivement jusqu’à ce qu’il soit temps de reprendre. Haven était l’endroit où V1 a prospéré, éliminant leur agression refoulée sur la psyché de Team Liquid. Des questions ont été posées quant à la destination de la version 1 par rapport aux équipes d’autres régions. Jusqu’à présent, ils ont seulement prouvé qu’ils appartenaient à Masters.

FNATIC vs Sentinelles

La tête de série nord-américaine avait tous les yeux rivés sur eux ce match et les attentes étaient élevées. La carte 1, Icebox, a commencé avec FNATIC qui sortait uniquement pour que les Sentinelles égalent leur rythme au cinquième tour. Presque chaque tour était un va-et-vient qui se balançait en faveur après les premiers pick-offs. Même pour Icebox étant si agressif, les Sentinelles ont tenu bon et ont gardé un pied sur la gorge de FNATIC. Shahzeb “ShahZaM” Khan était de retour en pleine forme sur Jett avec l’Op, prenant des angles qui empêchaient FANATIC de vérifier les angles confortablement. Après avoir changé de camp, les Sentinelles ont poursuivi FNATIC comme des chiens enragés, remportant plusieurs manches dès le départ. FNATIC a régulièrement gagné des rondes, se gardant toujours dedans, mais ne faisant pas assez pour gagner.

Icebox était un affichage visible du peu de respect des Sentinelles pour les autres équipes, quelle que soit la région. Haven a présenté le style de chasseur des Sentinelles, utilisant une agression précoce pour gagner une ou deux victimes et faire pencher la balance en leur faveur. Les sentinelles n’avaient pas peur du FNATIC, exploitant leurs forces et faisant pression à tout moment. Auparavant, Jake “Boaster” Howlett avait déclaré qu’il pensait qu’Astra était surfaite, mais FNATIC l’avait choisie plutôt que Brimstone dans ce match. Leur opinion sur Astra s’est reflétée dans l’écart de compétences évident entre Boaster et Jared “zombs” Gitlin sur cet ajout récent au jeu.

Pour le jour 3, deux équipes doivent rentrer chez elles depuis le support inférieur et deux équipes continueront de se battre pour leur vie. Le premier match éliminatoire sera X10 Esports contre Crazy Raccoon, et le second sera Sharks Esports contre KRU Esports. Assurez-vous de nous suivre sur Twitter pour toutes les dernières nouvelles de Valorant, les faits saillants et les interviews exclusives.

Photo de Colin Young-Wolff / Riot Games Inc. via ..