Récapitulatif du marché : pourquoi les actions sont-elles en baisse cette semaine ?

Les investisseurs n’ont pas été si chauds cette semaine et nous nous penchons sur la raison pour laquelle les actions sont en baisse.

La variante Covid-19 Omicrom est sans aucun doute le principal facteur expliquant la baisse des stocks cette semaine. La nouvelle de la nouvelle mutation du coronavirus a plongé les marchés dans le vertige, les commerçants craignent des blocages et des restrictions supplémentaires.

Les discussions sur Omicron ont débuté la semaine dernière et ont vu certains des stocks normaux prendre un coup. Que les actions des compagnies aériennes et des croisières, telles que Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL), Delta Airlines (NYSE :DAL), et United Airlines (NASDAQ :UAL), aussi bien que Carnaval (NYSE :CCL), Croisières Royal Caribbean (NYSE :RCL), et Norwegian Cruise Line (NYSE :NCLH).

Dans le même ordre d’idées, les stocks hôteliers, dont Marriott (NASDAQ :MAR), Hyatt (NYSE :H), et Hilton (NYSE :HLT), prenaient également une raclée plus tôt cette semaine. La menace d’une diminution des affaires en raison de la réduction des déplacements leur a vraiment donné du fil à retordre. Cependant, tout espoir n’est pas perdu.

Le président Joe Biden a récemment annoncé qu’il n’était plus prévu de verrouillage. Cette nouvelle semble avoir apaisé les craintes des investisseurs, car certains de ces titres de voyage ont commencé à regagner le terrain perdu à la fin de la semaine.

L’inflation continue également d’être un sujet brûlant parmi les traders et est probablement l’une des raisons pour lesquelles les actions sont en baisse cette semaine. Récemment, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré qu’il était temps d’arrêter de qualifier l’inflation de « transitoire ». Au lieu de cela, elle pense que cela pourrait affecter l’économie pendant longtemps en raison des effets continus de la pandémie de coronavirus.

Les traders voudront continuer à suivre Omicorn et l’inflation, car les deux semblent être des facteurs qui affecteront les actions pendant un certain temps.

