Casemiro a joué les 90 minutes de la victoire 1-0 du Brésil sur la Colombie à Sao Paulo. Vinicius Jr. a joué les 45 secondes suivantes et avait l’air brillant. Eder Militao était un remplaçant inutilisé ce jour-là. La victoire assure pratiquement la place du Brésil dans la prochaine Coupe du monde. Leur place au Qatar sera officiellement réservée si l’Uruguay ne bat pas l’Argentine demain.

Casemiro était le seul joueur du Real Madrid à avoir commencé le match. Eder Militao et Vinicius Jr. étaient tous deux disponibles sur le banc pour Tite. Le Brésil est entré dans le match à la première place des qualifications pour la Coupe du monde de la CONMEBOL et la Colombie à la cinquième. Mais Los Cafeteros est la seule équipe à prendre des points au Brésil dans cette campagne de qualification lors d’un match nul 0-0 en Colombie.

Le match a démarré à un rythme effréné et a été très stop-start pendant les 15 premières minutes. Casemiro était la présence la plus calme sur le terrain dans un match marqué par une transition à grande vitesse et des tacles craquants.

La Colombie s’est assise dans un bloc moyen à bas et a agressivement envahi les joueurs au milieu de terrain. Casemiro était relativement peu pressé en possession du ballon et était capable de lancer le ballon au large et dans les avants alors que le Brésil cherchait à exploiter l’espace laissé sur les flancs colombiens en raison de la structure défensive étroite de Los Cafeteros.

Los Cafeteros a eu la meilleure des occasions au début de la première mi-temps. La Colombie s’est contentée de tirs à distance et a causé le danger de coups de pied arrêtés. Le Brésil a eu du mal à créer quoi que ce soit et encore moins à entrer dans le dernier tiers.

Le Brésil a connu plus de succès au fur et à mesure que la mi-temps progressait et a finalement créé la meilleure chance de la première mi-temps. Danilo a été joué sur le flanc droit et son tir dévié a ricoché sur le poteau. La Colombie a répondu par quelques tirs dangereux à distance mais n’a pas vraiment pu tester Alisson Becker. Dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, Marquinhos a décoché une tête libre juste à côté du poteau et les équipes sont entrées dans la pause nouées à zéro.

Tite a fait un remplacement à la mi-temps qui a vu Vinicius Jr. introduit à la place de Fred. Vinicius a pris une place sur le flanc gauche et a immédiatement commencé à affronter les défenseurs colombiens. Le Brésil a montré des signes de vie lorsqu’il a réussi à envoyer le ballon à l’attaquant du Real Madrid, mais a continué à lutter dans le dernier tiers en équipe.

Le Brésil était le meilleur à chaque fois que Vinicius prenait le ballon. Il a éclaté sur le flanc et a causé un danger avec son rythme effréné et il a forcé la Colombie à des problèmes avec son pressing implacable.

Neymar a finalement orchestré le premier match. Marquinhos a récupéré le ballon et l’a joué rapidement à Neymar, qui l’a frappé pour la première fois dans le chemin de Lucas Paqueta. L’homme de l’Olympique Lyonnais a dépassé David Ospina et s’est retrouvé au fond des filets.

Casemiro a écopé d’un carton jaune à la 84e minute du match pour un défi en fin de match contre l’ancien coéquipier du Real Madrid James Rodriguez.

À la 87e minute, Vinicius s’est envolé au milieu du terrain avant de le pulvériser large à Neymar. Vinicius a continué sa course dans la surface et Neymar l’a joué jusqu’au bout. Vinicius a perdu pied et n’a pas réussi à diriger un tir cadré. Vinicius a été condamné pour avoir interrompu une contre-attaque dans les arrêts de jeu.

Les Brésiliens ont pu voir le résultat et ont remporté 11 victoires sur 12 lors des qualifications pour la Coupe du monde. Le Brésil se rendra ensuite en Argentine. Le match débutera à 18 h 30 HE le mardi 16 novembre.