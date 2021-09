Récapitulatif du match et faits saillants : Real Madrid Femenino 0-1 Real Sociedad

Le Real Madrid Femenino a perdu contre la Real Sociedad 1-0 à Madrid mercredi. Las Blancas a offert à La Real un penalty et Nerea Eizagirre a marqué le vainqueur du match sur place.

Le Real Madrid a bien commencé le match. Ils ont perturbé la Real Sociedad avec leur presse et créé des opportunités de transition. Las Blancas a dominé la plupart des débats en première mi-temps mais a eu du mal à se créer des opportunités claires. Ils ont été punis pour ne pas avoir capitalisé. La Real Sociedad a écopé d’un penalty à la 37e minute et Nerea Eizagirre a transformé.

Las Blancas a poussé pour un égaliseur en seconde période mais n’a pas pu se convertir. Le Real Madrid a maintenant perdu trois de ses quatre premiers matches de la saison de championnat. Ils occupent actuellement la 14e place et doivent commencer à gagner des matchs s’il y a un espoir de répéter le succès de la saison dernière.

Las Blancas a bien commencé et a causé des problèmes de possession à la Real Sociedad. Le Real Madrid a eu beaucoup de ballon mais a eu du mal à se créer des opportunités. 14′ Rocio s’élevait et rencontrait un corner de Claudia Zornoza mais la tête au-dessus de la barre. La Real a essayé de jouer à l’arrière et Olga Carmona a récupéré la possession pour Las Blancas et a tiré. Le ballon a survolé la barre transversale. 26′ Zornoza a fait un joli mouvement pour éviter son défenseur avant de centrer le ballon dans la surface de réparation. Le centre était juste un peu trop haut pour Esther, qui n’arrivait pas à s’emparer du ballon pour le diriger vers le but. 31′ Zornoza décoche une frappe à distance qui bascule au-dessus de la barre. Elle a balancé le coup de pied de coin qui a suivi dans la surface. Il a rebondi sur Lorena Navarro, qui a tiré vers le but mais un défenseur bien placé de la Real Sociedad l’a dégagé. 36′ La Real Sociedad a commencé à trouver plus de succès en ciblant le flanc gauche de Las Blancas. Emma a envoyé une balle dans la boîte à Amaiur. Elle a fait exploser son coup au-dessus du bar. 37′ Emma redescend sur le flanc gauche de Las Blancas. Elle a frappé une croix basse dans la boîte qui a touché la main de Kenti Robles. Nerea a intensifié et converti le coup de pied de pénalité. 49′ Le Real Madrid a commencé le match de l’avant. Zornoza a cadré un tir bien frappé et quelques instants plus tard, Lorena a fait jouer Olga dans la surface. Olga a tiré sur le gardien et il a été sauvé. 58′ Olga a donné le ballon au milieu de terrain, ce qui a conduit à un jailbreak de La Real. Amaiur a été isolé un contre un et a forcé Misa à effectuer un arrêt. Nerea est arrivée dans la surface et a fracassé son tir sur la barre transversale. 66′ Le remplaçant Nahikari Garcia a fait un excellent travail pour récupérer un centre de Kenti Robles. Nahikari s’est jetée sur le ballon mais la tête était juste au niveau du gardien et il a été sauvé. Le Real Madrid a insisté pour égaliser. Au fur et à mesure que le temps passait, l’équipe a joué plus directement, faisant des passes vers Esther et Nahikari et contournant le milieu de terrain. Las Blancas n’a pas réussi à égaliser. Ils ont commencé la saison de championnat avec trois défaites et un match nul.

Le Real Madrid est de retour en action dimanche contre l’Athletic Club. Las Blancas se rendra à Bilbao sachant qu’ils ont besoin de trois points.