Récapitulatif du match et faits saillants Real Madrid Femenino 0-2 Athletic Club

Le Real Madrid Femenino continue de lutter en Primera Iberdrola lors d’une défaite 2-0 contre l’Athletic Club de Bilbao. L’équipe n’a pas gagné lors de ses cinq premiers matches et n’a pas encore marqué de but autre qu’un but contre son camp.

Las Blancas a ouvert le match sur le pied avant. L’Athletic Club a eu du mal à gérer la presse du Real Madrid au début, ce qui a conduit à diverses opportunités de transition. Malgré certains des signes positifs au début, l’Athletic Club a créé les occasions les plus dangereuses et aurait pris les devants s’il n’y avait pas eu une défense de dernière chance.

Les problèmes du Real Madrid se sont poursuivis en seconde période. Las Blancas a réussi à passer le ballon dans le dos, mais quand il était temps de progresser sur le terrain, l’offensive a craché et a donné le ballon. L’Athletic Club a ouvert le score à la 64e minute. Ils ont récupéré le ballon dans le dernier tiers et Peke a été nourri au but. Elle a enfoncé le ballon dans le coin inférieur.

3′ Las Blancas récupère le ballon dans une zone dangereuse. Lorena Navarro a joué Athenea en bas à gauche. Le jeune ailier a poussé vers la ligne de fond et a joué un centre destiné à Nahikari Garcia. Il a été coupé et dégagé par le défenseur. 7′ Yulema Corres sombrero’a le ballon au-dessus d’un défenseur de Las Blancas et a frappé le ballon au moment où il redescendait. Le ballon a traversé le but et juste à côté du poteau éloigné de Misa. Le Real Madrid a réussi à récupérer le ballon au milieu du terrain, ce qui a créé des opportunités de transition mais a eu du mal à se tailler des chances. 16′ Athenea a protégé son défenseur avant de tourner et de conduire à la ligne arrière de l’Athletic Club. Elle a coupé le ballon en haut de la surface de réparation pour Lorena. Lorena toucha pour mettre en place son cri avant de le frapper large. L’Athletic Club a immédiatement cherché à frapper à la pause. La touche d’Unzue dans la surface de réparation de 18 mètres a permis à Marta Corredera de bondir sur le ballon et d’écarter le danger. 19′ Azkona a intercepté une passe détournée par la défense. Babett Peter a bien récupéré et a repoussé le ballon de l’attaquant d’Athletic 26′ Azkona a reçu un centre au deuxième poteau sans aucune marque. Elle a fait tomber le ballon et Claudia Zornoza s’est rapidement déplacée. Le milieu de terrain madrilène a fait juste assez pour dévier le ballon dans les mains de Misa dans le but. 34′ Athenea passe pour Caroline Moller Hansen en haut de la surface. Moller a bien tourné et a tiré. Son tir a été capté par le gardien de l’Athletic. 48′ Lucia Garcia a glissé alors qu’elle tentait de frapper un tir vers le but. Maite Oroz a réussi à se placer devant le tir et à le bloquer. La lutte du Real Madrid pour dicter la possession et maintenir des vagues de pression s’est aggravée en seconde période. L’Athletic Club a eu plus de succès en créant un danger en transition et Las Blancas n’a rien pu créer dans le dernier tiers. Peke a donné l’avantage à l’Athletic Club 1-0 à la 24e minute. Elle a terminé une passe en profondeur et a terminé cliniquement devant Misa. 75′ Lucia Garcia a été poussée par une longue passe au-dessus de la défense. Les défenseurs du Real Madrid ont pu récupérer et ont empêché Garcia de tester Misa. 80′ Le ballon a traversé la surface de réparation pour Athénée. Elle a dribble vers le but avant de mettre son tir à côté. 86′ Azkona a doublé l’avance de l’Athletic Club. Misa a fait une passe à Rocio qu’elle n’a pas pu contrôler et l’Athletic en a pleinement profité.

Le Real Madrid Femenino est de retour en action mercredi. Las Blancas lancera sa campagne de phase de groupes UWCL contre le WFC Zhytlobud-1 Kharkiv. Le match commencera à 12h45 HNE.