Récapitulatif du match et faits saillants : Real Madrid Femenino 0-4 PSG

Le Real Madrid Femenino a été battu 4-0 par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes mardi en phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League.

Las Blancas a connu un départ chancelant dans un Parc des Princes hostile. En moins de dix minutes, le PSG aurait pu être en avance de deux buts. Le Real Madrid n’a pas réussi à marquer Diani et Amanda Ilestedt sur corners. Diani a éraflé son tir et Ilestedt a décoché le sien de la barre transversale. Le PSG a continué à avancer au rythme sur les flancs. Les Parisiens ont finalement trouvé l’ouvreur à la 13e minute. Ashley Lawrence a coupé à l’intérieur et l’a joué à Diani. Diani a trouvé Grace Geyoro, qui a glissé Marie-Antoinette Katoto au but. Meline Gerard a rapidement quitté sa ligne mais Katoto a pris le ballon autour du gardien du Real Madrid et a terminé calmement.

Le Real Madrid a trouvé un peu de succès en possession de la balle au fur et à mesure que la mi-temps progressait, mais n’a pas pu en faire des opportunités au but. Vers la fin de la mi-temps, le PSG a fait monter la pression et a cloué le Real Madrid dans sa propre surface de 18 mètres. À la 42e minute, Lawrence a enfoncé la ligne de fond et l’a coupé. Le ballon a dépassé Ivana Andres et Rocio Galvez et a touché Maite Oroz, qui effectuait une course de récupération vers le but. Le ballon a rebondi sur Oroz et dans le chemin de Sara Dabritz et elle l’a poussé à la maison.

Les choses ne feraient qu’empirer pour Las Blancas en seconde période. Katoto a marqué une seconde après avoir fait payer le Real Madrid sur corner. À la 65e minute, Rocio a malheureusement raté un centre de Diani dans son propre filet pour porter le score à 4-0 contre le PSG. Las Blancas n’a pu créer que deux demi-chances tout au long du match via Claudia Zornoza et Caroline Moller Hansen et les Parisiens sont sortis victorieux avec un score de 4-0.

2′ Ivana Andres a fait un tacle glissé pour empêcher un tir de Geyoro. 3′ Corner tiré par Diani qui tire directement sur Gérard. 10′ Ilestedt a redirigé le corner de Sandy Baltimore sur la barre transversale et Las Blancas a dégagé la ligne. 11′ Gérard a effectué une intervention plongeante pour empêcher un tap-in. 13′ Katoto a ouvert le score après un mouvement fluide sur le flanc droit qui a permis à l’attaquant de contourner Gérard et de terminer avec précision. 19′ Dabritz est descendu sur le flanc et a traversé le ballon sur toute la surface de réparation et aucun joueur n’a pu le toucher. 26′ Maite Oroz a fait une superbe passe pour contourner la ligne médiane du PSG. Marta Corredera a essayé de trouver Esther derrière mais n’a pas pu se connecter. 39′ Gerard a effectué un arrêt sur coup franc pour repousser Sakina Karchaoui. 41′ Lawrence se dirigea vers la surface et coupa sa passe devant Ivana et Rocio. Il dévie Maite Oroz, qui effectue une remontée dans la trajectoire de Dabritz. L’Allemand l’a tapé au fond des filets pour doubler l’avance des Parisiens. 49′ Diani a reçu un ballon par-dessus. Elle a dépassé un défenseur avant qu’un autre ne fasse une intervention vitale. 53′ Gerard effectue un autre arrêt plongeant pour repousser Diani d’un angle serré. 54′ Katoto a fait un doublé. Elle s’est élevée au-dessus de Rocio pour répondre à un corner et l’a dirigé au fond des filets. 60′ Las Blancas a créé sa meilleure occasion du match. Athenea a joué large à Lucia. Lucia a croisé Esther dans la surface. L’attaquant l’a lâché à Claudia Zornoza, qui l’a écrasé au-dessus de la barre. 65′ Rocio a réussi un bon centre de Diani au fond des filets après une mauvaise communication avec Gerard pour porter le score à 4-0. 81′ La remplaçante Caroline Moller Hansen a effectué une belle course en solo et a décoché un tir juste à côté du but.

Las Blancas cherchera à rebondir contre le Real Betis à Primera Iberdrola le samedi 13 novembre à 13h00 HNE (19h00 CEST).