Récapitulatif du match et faits saillants : Real Madrid Femenino 1-1 Deportivo Alaves

Le Real Madrid Femenino a fait match nul 1-1 aujourd’hui avec le Deportivo Alaves à l’Estadio Alfredo Di Stefano. Nahikari Garcia a marqué l’égalisation à la 32e minute.

Las Blancas a mal commencé le match. Ils étaient pauvres sur le ballon et cela a directement conduit à un but d’Alaves à la troisième minute. Olga Carmona a joué une passe lourde à Teresa, qui l’a mal contrôlée. Alaves a cassé au rythme et Maite Oroz n’a pas pu dégager un centre et il est tombé sur Alba Aznar. Elle ne s’est pas trompée et a mis Alaves devant.

Le Real Madrid a continué à lutter au début, mais a commencé à mettre en place de meilleures attaques au fur et à mesure que la mi-temps progressait et que le match devenait plus transitionnel. Las Blancas a trouvé l’égalisation à la 32e minute via la tête de Nahikari Garcia. Le Real Madrid a joué un corner court et Claudia Zornoza a envoyé le ballon à Nahhikari, qui a lancé sa tête au fond des filets pour égaliser.

Las Blancas a commencé la seconde mi-temps sur le pied avant. Ils étaient bien meilleurs pour jouer à travers Alaves et trouver des moyens de se frayer un chemin dans le dernier tiers. A la 55e minute, Athenea et Caroline Moller Hansen ont remplacé Lorena Navarro et Teresa. Las Blancas n’a pas pu dominer comme ils l’ont fait au début de la mi-temps et le match est devenu chaotique et transitoire. Le Real Madrid a mis en place un sort dangereux vers la fin du match, mais c’était trop peu trop tard et le match s’est terminé par un match nul.

3′ Teresa perd le ballon et Alaves contre attaque cliniquement. Maite Oroz n’a pas réussi à dégager le ballon et Alba Aznar s’est convertie pour donner une avance rapide à Alaves. 18′ Zornoza passe un ballon par dessus pour Esther. Elle a tiré une demi-volée mais elle a été sauvée. 19′ Rocio a fait une passe directe pour Lorena Navarro dans la surface. C’est Nahikari qui a glissé lorsqu’elle a tiré. Son tir a dévié sur un défenseur et dans les mains du gardien d’Alaves. 32′ Le Real Madrid a égalisé après un court corner qui a permis à Zornoza de centrer vers Nahikari. L’attaquante a lancé sa tête dans le fond du filet pour l’attacher. 33′ La pression de Las Blancas renversa Alaves dans le dernier tiers. Lorena a joué Maite Oroz au but mais elle a bouclé son tir à côté du poteau. 42′ Lice Chamorro dépassa Lucia et passa à Alba, qui faillit redonner l’avantage à Alaves. 45+2′ Zornoza a transféré le point d’attaque à une Olga Carmona banalisée dans la surface de réparation des 18 mètres. Olga s’est dirigée vers le but et a tiré mais il a été sauvé par le gardien. 46′ Lucia engage son défenseur et centre dans la surface. Un Nahikari glissant ne pouvait pas l’atteindre. La passe s’est frayée un chemin jusqu’à Esther mais elle l’a relevée au-dessus du but. 53′ Ivana Andres marqua un corner et donna un coup de tête droit au gardien. 60′ Olga a joué un bon ballon pour remplacer Caroline Moller Hansen. Sa tentative de centre a ricoché vers le premier poteau. Cris Cornejo a réagi rapidement et a fait l’arrêt. 75′ Maite Oroz a joué une passe en profondeur sur la droite et Kenti Robles l’a renvoyé dans la surface. Esther a décollé de la barre transversale et la demi-volée de suivi de Moller a été sauvée. 82′ Rocio a marqué sur corner mais le tir n’a pas été bon. 85′ Ane Miren était à un contre un avec Misa et a pulvérisé son tir à côté. 89′ Esther met le ballon au fond des filets mais le drapeau signale un hors-jeu. 90′ Avec la dernière occasion du match, Athenea a enroulé un tir vers la lucarne du but et il a heurté la barre transversale.

Las Blancas affronte Villareal après la trêve internationale. Le Real Madrid se rendra à Valence pour affronter le sous-marin jaune le week-end du 4 décembre.