Récapitulatif du match et faits saillants : Real Madrid Femenino 2-1 Valence

Le Real Madrid Femenino a battu Valence 2-1 à l’Estadio Alfredo Di Stefano, récoltant trois points cruciaux. Esther a marqué ses deux premiers buts pour Las Blancas lors de la victoire.

Las Blancas a réussi à dominer la possession par l’arrière, mais a eu du mal à créer une pression soutenue sur la bouche. Ils ont eu recours à un jeu large et direct. Valence a fait de même mais a vu beaucoup moins le ballon. Le Real Madrid a réussi à ouvrir le score à la 11e minute. Claudia Zornoza a joué une passe décisive dans la foulée pour Esther Gonzalez. L’ancienne attaquante de Levante ne s’est pas trompée et a marqué son premier but au Real Madrid. Le ciel s’est ouvert et l’Estadio Alfredo Di Stefano a été inondé de pluie mais cela n’a pas empêché Esther et Zornoza de se combiner à nouveau. Zornoza a décoché un coup franc dans la surface. Esther l’a abattu de manière experte et a décoché une demi-volée au fond des filets pour doubler l’avance de Las Blancas.

La seconde mi-temps a démarré lentement, mais le match est rapidement devenu chaotique après que Valence a réduit de moitié l’avance de Las Blancas grâce à Oriana Altuve à la 68e minute. Le jeu est devenu beaucoup plus transitionnel avec Las Che poussant pour un égaliseur et Las Blancas cherchant un but qui mettrait le match au lit. Valence semblait plus susceptible de trouver le prochain but du match, mais aucune des deux équipes n’a été en mesure de trouver un autre but. Le Real Madrid a tenu bon pour remporter le match 2-1.

3′ Olga Carmona tombe au sol après un mauvais défi. Elle a finalement pu s’en sortir et continuer. 11′ Claudia Zornoza a réussi un bris de ligne brillant à travers la défense de Valence jusqu’aux pieds d’Esther. L’attaquante a tiré son tir au fond des filets, marquant son premier but officiel pour le Real Madrid. 14′ Maite Oroz a tiré sur un coup franc court pour Kenti Robles, qui a tiré à distance. Il a été enregistré facilement. 26′ Valence s’empare de Maite Oroz dans son dernier tiers et lance à distance. Méline Gérard l’a attrapé avec aisance. 34′ Valence répliqua après une attaque de Las Blancas. Gérard a attrapé le coup. 35′ Zornoza et Maite Oroz se combinent en haut de la surface et Oroz réussit une passe en profondeur vers le but. Nahikari Garcia est entré en collision avec le gardien dans un effort pour toucher mais il a été sifflé une faute. 38′ Zornoza a décoché un coup franc dans la surface qu’Esther a repoussé. Elle s’est ensuite retournée et a tiré au fond du filet pour doubler son score et l’avance de Las Blancas. 39′ Olga a failli marquer le triple une minute plus tard. Kenti Robles a levé un centre au poteau arrière et Olga l’a dirigé loin du but. Le Real Madrid a commencé la seconde mi-temps sur le pied avant, mais Valence a pu trouver de l’espace au fil du temps. Las Che n’a pas été en mesure de créer des occasions nettes, mais il y avait de l’espace à exploiter. 62′ Teresa a fait son retour de blessure à la 62ème minute lorsqu’elle a remplacé Lorena Navarro. 67′ Nahikari s’élança vers le premier poteau pour diriger un corner volé mais ne parvint pas à le cadrer. 68′ Gerard décocha un tir de Valence sur la barre transversale. Il est tombé sur une attaquante de Valence, qui a vu son tir bloqué puis sauvé, mais le ballon est tombé sur Oriana Altuve dans la surface de réparation de six mètres et elle l’a tapé pour porter le score à 2-1. 71′ Teresa aligne une frappe du pied gauche à distance qu’elle a repoussée juste à côté du deuxième poteau de la gardienne. 83′ Nahikari et Olga sont remplacés par Marta Corredera et Caroline Moller Hansen pour essayer de voir le résultat. 88′ Altuve a failli égaliser. Elle a glissé pour tenter de rencontrer un centre mais n’a pas pu toucher pour rediriger le ballon vers le but. Valence a dominé dans les phases finales du match mais n’a pas réussi à trouver le but égalisateur. 90+4′ Zornoza centre dans la surface et Babett Peter tire de la tête vers le but. Le gardien de Valence a fait un grand arrêt de réaction. La chance de Peter était la dernière du match et Las Blancas a obtenu trois points bien nécessaires.

Le Real Madrid Femenino est de retour en action le week-end prochain. Las Blancas accueille Rayo Vallecano à l’Estadio Alfredo Di Stefano.