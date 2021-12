Récapitulatif du match et faits saillants Real Madrid Femenino 3-0 Breidablik

Le Real Madrid Femenino s’est qualifié pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League grâce à sa victoire 3-0 sur Breidablik en Islande. Las Blancas s’est qualifié avec un match de phase de groupes à disputer et affrontera le WFC Zhytlobud 1 Kharkiv le jeudi 16 décembre avec un sort déjà décidé. Il s’agissait de la deuxième victoire d’Alberto Toril et de la première victoire de l’UWCL en tant que manager du Real Madrid Femenino.

Las Blancas a dominé dès le départ et a rapidement pris la tête malgré les conditions neigeuses et glaciales. Kosovare Asllani, pour son deuxième match après son retour de blessure, a ouvert le score à la dixième minute. Le Suédois a obtenu un penalty à la 39e minute et l’a transformé, donnant au Real Madrid une avance de 2-0 à la mi-temps.

Le Real Madrid n’a pas eu la domination qu’il avait en première mi-temps dans la seconde. Breidablik a causé des problèmes à Las Blancas à la fois défensivement et offensivement. Malgré leur jeu médiocre en seconde période, Claudia Zornoza a marqué le troisième but de Las Blancas à la 82e minute.

3′ Claudia Zornoza décoche une frappe à distance qui est repoussée par le gardien. Esther a touché le ballon en premier mais était hors-jeu. 7′ Misa sort rapidement de sa ligne et lance un défi de glissade sur Hildur Antonsdottir pour écarter le danger. 9′ Asllani a fait une bonne course et a essayé de replier sa frappe dans le poteau de but mais elle n’a pas été prise en corner. 10′ Teresa reçoit le corner et fonce vers le but. Elle l’a ramené à Kenti Robles, qui a mal frappé son tir dans le chemin d’Asllani. Le Suédois a fracassé le ballon dans le plafond du filet pour donner au Real Madrid une avance rapide. 14′ Teresa a remporté le ballon près du haut des 18 mètres et a frappé un tir bas vers le coin inférieur du but qui a été poussé à côté. 25′ Athenea a pris une superbe prise pour se libérer dans l’espace. Elle a dribblé dans la surface avant de traverser. La passe a pris une déviation et a trouvé Zornoza, qui a récupéré son tir au-dessus de la barre. 35′ Zornoza délivrait un centre de la tête de Babett Peter. L’Allemande a donné un coup de tête vers le coin inférieur, mais la gardienne a effectué un autre bon arrêt pour la parer au large. 36′ Asllani a joué une belle balle dans la foulée pour Kenti Robles. L’arrière droite a écrasé son tir du mauvais côté du filet. 39′ Asllani montra son contrôle rapproché dans la surface et fut abattue par un défenseur. Elle est intervenue et a doublé l’avance de Las Blancas. 47′ Caroline Moller Hansen descendit sur l’aile gauche et plaça le ballon dans la surface. Athenea y est parvenue et n’a pas pu empêcher son tir de s’élever au-dessus de la barre. Breidablik a causé des problèmes au Real Madrid au début de la seconde mi-temps en intensifiant sa ligne de confrontation et en appuyant très haut sur le terrain. 70′ Breidablik a réussi à créer une occasion décente sur le côté gauche de la défense du Real Madrid. Misa a fait juste assez pour rendre les choses difficiles et le tir a volé loin de son but. 71′ Marta Cardona a fait son retour de blessure tant attendu. 82′ Zornoza a marqué le troisième but du Real Madrid de la nuit. Elle a roulé au milieu du terrain et l’a pulvérisé large vers Marta Cardona, qui a traversé. Le ballon a rebondi dans la surface, le tir du remplaçant Nahikari Gracia a été sauvé et Zornoza a pris le rebond et l’a poussé à la maison.

Le Real Madrid Femenino est de retour en action ce week-end en accueillant le leader de la ligue FC Barcelona Femeni le dimanche 12 décembre