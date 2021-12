Récapitulatif du match et faits saillants : Real Madrid Femenino 3-0 WFC Zhytlobud 1 Kharkiv

Le Real Madrid a battu le WFC Zhytlobud 1 Kharkiv 3-0 lors du dernier match de sa campagne de la phase de groupes féminine de l’UEFA. Las Blancas s’était déjà qualifié pour les huitièmes de finale lors du match précédent, mais avec la victoire, ils portent leur total de points à 12, six derrière le vainqueur du groupe PSG.

Las Blancas a commencé le match lentement et Kharkiv semblait dangereux à l’avenir. Le Real Madrid a lentement grandi dans le match. Kosovare Asllani a décroché un coup franc dans une bonne surface et Teresa a remis un ballon dans la tête de Babett Peter. La tête de l’Allemande a été sauvée mais Peter a d’abord touché le ballon et l’a enfoncé au fond des filets, marquant son premier but pour Las Blancas.

Le Real Madrid s’est installé après le but et a établi son jeu de possession. Mais c’est un autre coup sûr de Teresa qui a produit le deuxième but. Marta Cardona a remporté un coup franc et au lieu de le centrer dans la surface, Teresa l’a fait carré à Maite Oroz au sommet de la surface de réparation de 18 mètres. Maite Oroz a écrasé le ballon dans la lucarne du but et le Real Madrid est entré dans la rupture 2-0.

La seconde mi-temps s’est jouée à un rythme plus lent. Le Real Madrid a semblé lever le pied et Kharkiv n’a pas pu en profiter. Au fur et à mesure que de plus en plus de remplaçants ont été introduits, le match est devenu plus incohérent. Le match est devenu très agité dans les dernières minutes, mais Las Blancas a pu voir le résultat et garder la cage inviolée.

19′ Babett Peter a décoché un coup franc de Teresa en direction du but. Il a été sauvé directement sur le chemin de l’Allemande et elle l’a utilisé pour marquer son premier but au Real Madrid. 31′ Teresa fonce vers le but et déchaîne à distance. Le tir a forcé la gardienne à s’étendre sur sa droite, mais c’était juste à côté du poteau. 32′ Marta Cardona a effectué un cut back contre Caroline Moller Hansen, qui s’est précipitée sur son premier tir au-dessus de la barre. 39′ Teresa a enroulé un autre coup franc dans la surface. Nahikari Garcia a essayé de le faire tomber et il s’est dirigé vers Asllani. Son tir a été sauvé mais le drapeau était levé. 41′ Marta Cardona tombe en bordure de la surface près de la ligne de fond. Teresa s’est approchée pour tirer le coup franc et l’a ramené à Matie Oroz au sommet de la surface de réparation de 18 mètres. Oroz l’a frappé pour la première fois et l’a propulsé dans le coin supérieur pour doubler l’avance de Las Blancas. 44′ Olha Ovdiychuk tira sur Marta Corredera et tira vers le premier poteau de Misa. Le gardien a réussi à faire un arrêt pour nier Kharkiv. 46′ En début de seconde mi-temps, Claudia Florentino remplaçait Rocio Galvez et Esther Gonzalez remplaçait Asllani à la suite d’un coup.

Kosovare Asllani està siendo atendida con bolsas de hielo en el banquillo al comienzo de la segunda mitad. La sustitución ha sido por problemas físicos. – Raúl Morote Gil (@RauulMorote) 16 décembre 2021

57′ Lorena Navarro remplace Marta Cardona et crée immédiatement le danger. Elle a dépassé plusieurs défenseurs et est entrée dans la surface. Elle a perdu le ballon et il a rebondi sur Maite Oroz. Elle l’a frappé doucement et il a été renversé par-dessus la barre transversale. 71′ Maite Oroz et Caroline Moller Hansen sortent du match et Athenea del Castillo et Kaci entrent. 89′ Corredera a fait une intervention cruciale à la 89e minute pour assurer le jeu blanc. 90+2′ Kenti Robles bombarde le flanc droit et centre vers Esther Gonzalez, qui porte le score à 3-0.

Las Blancas clôturera l’année civile avec un voyage à travers la ville à Madrid CFF. Le match est prévu à 6h00 HNE (12h00 CEST).