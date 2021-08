Récapitulatif du match : Manchester City 1-1 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a fait match nul 1-1 lors du match aller des éliminatoires de l’UEFA Women’s Champions League avec Manchester City grâce à un but égalisateur tardif de Kenti Robles. Le match nul sera décidé à Manchester le 8 septembre.

Las Blancas a fait ses débuts dans une compétition européenne mardi soir à l’Estadio Alfredo Di Stefano contre Manchester City lors de son match de qualification pour l’UEFA Women’s Champions League. City a réussi à trouver ses ailiers dans l’espace au début du match et a forcé Misa à effectuer de gros arrêts.

À la sixième minute, Janine Beckie a traversé le poteau arrière et Lauren Hemp est venue se glisser à sa rencontre. Misa est sorti rapidement et a bloqué le tir. Beckie a de nouveau levé un centre vers le poteau arrière, six minutes plus tard. Le centre semblait destiné au coin supérieur et Misa devait faire marche arrière et incliner le centre large pour empêcher le premier but. Le gardien a effectué un autre arrêt en plongeon pour empêcher Khadija Shaw à bout portant.

Le Real Madrid a lentement fait son chemin dans le match. Ils ont limité le service à Beckie et Hemp et ont remporté le ballon au centre du terrain. Las Blancas avance rapidement grâce à Athenea et Olga Carmona.

Athenea a trouvé de l’espace dans le canal droit et l’a joué à Nahikari Garcia à la 22e minute. Garcia a coupé sa passe derrière les défenseurs à Esther Gonzalez, qui a sauvé son tir. Moins d’une minute plus tard, Esther a frappé une tête dans le filet latéral.

À la 28e minute, Teresa a traversé le centre du terrain avant de glisser une passe large à Kaci. Kaci a fait carré à Esther mais l’attaquante n’a pas pu diriger son tir vers la cible.

La meilleure chance du Real Madrid de la mi-temps est arrivée en retard. Las Blancas a obtenu un corner et Kaci a renvoyé le ballon de la tête dans la surface de réparation. Ivana Andres a couru vers elle et a tenté de tirer. Elle a été renversée et Esther est arrivée au point de penalty. Esther a fait passer son tir au-dessus de la barre transversale.

Manchester City a fait payer au Real Madrid son gaspillage devant le but au début de la seconde mi-temps. Le chanvre a dépassé Lucia et a créé le chaos. Le ballon a rebondi dans la surface et Babett Peter a lancé un défi de glissement pour éloigner le ballon de Shaw. Il est tombé aux pieds de Caroline Weir, qui a martelé le ballon devant Misa et dans le filet.

Teresa a effectué une passe transversale à Olga Carmona sur le flanc gauche à la 53e minute. Olga a conduit vers la ligne de fond et a traversé vers Esther. L’attaquante a donné un coup de tête vers le but et elle a résonné sur la barre transversale.

Le Real Madrid a continué à créer ses meilleures chances en faisant pression sur City pour des revirements dangereux. Las Blancas a récupéré le ballon dans le dernier tiers à la 75e minute. Kenti Robles a dérivé large et a traversé la tête de Nahikari Garcia. Elle a dirigé le ballon vers le but mais il a été sauvé facilement.

City a mis le ballon au fond des filets à la 78e minute sur un corner. Mais Misa a été victime d’une faute dans le processus et le but a été annulé.

Le Real Madrid a enfin trouvé l’égalisation dans les arrêts de jeu. Athenea a traversé la surface et Esther a passé à Nahikari Garcia. Le ballon a sauté à Robles, qui a volé à travers et a placé son tir bas dans le coin du filet, égalant le match à 1-1.

Le Real Madrid Femenino débutera la saison Primera Iberdrla le 5 septembre. Ils se rendront à Valence pour affronter Levante. Las Blancas et Manchester City se rencontreront à Manchester pour le match retour des éliminatoires de l’UWCL le 8 septembre. Le coup d’envoi est prévu à 14h00 HNE (20h00 CET).