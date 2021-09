Récapitulatif du match : Real Madrid Femenino 0-4 Levante

in

Le Real Madrid Femenino a été démantelé par Levante lors de son premier match de championnat de la saison. Levante a battu Las Blancas 4-0.

Levante a immédiatement déchiqueté le Real Madrid. Levante a mis en place un beau mouvement qui a permis à Sandie Toletti de passer le ballon à Alba Redondo. Redondo a dépassé Misa au premier poteau pour donner à Levante une avance rapide.

Las Blancas a essayé de s’installer et de revenir dans le match, mais ils ont eu du mal à s’emparer du ballon. Levante a bien fait d’étouffer la progression centrale de Las Blancas et a créé diverses opportunités de transition en retournant le Real Madrid dans des positions dangereuses.

À la 12e minute, il semblait que le Real Madrid égaliserait le score. Nahikari Garcia a joué le ballon vers l’avant et Esther a couru dessus. Elle a contourné le gardien mais le coup de sifflet a retenti et le drapeau était levé pour hors-jeu.

Quelques minutes plus tard, Las Blancas a inscrit l’un de ses seuls tirs cadrés du match. Esther s’est levée pour répondre à un corner et l’a dirigé vers le but mais il a été sauvé.

Levante a presque doublé son avance juste après la mi-temps. Ils ont remporté le ballon de Claudia Zornoza et ont avancé au rythme. Le Real Madrid a pu faire face à l’attaque via une défense de dernière minute. Mais il n’a pas fallu longtemps à Levante pour finalement marquer son deuxième but du match.

Ils ont joué un coup franc rapide sur la ligne à Redondo, qui a ramené sa passe au sommet de la surface de 18 verges. Leire Baños a reçu le ballon, a touché une touche pour régler et a tiré le ballon devant Misa et dans le fond des filets.

Le Real Madrid a connu plus de succès vers la fin du match avec l’introduction d’une myriade de remplaçants. Ils ont poussé pour un but et ont laissé l’espace à exploiter à l’arrière.

Levante profiterait de l’espace et porterait le score à 3-0 à la 80e minute. Maria Alharilla a réglé un long ballon et a passé à Toletti. Le milieu de terrain français a récupéré le ballon dans la surface de réparation et a carré à Redondo. L’attaquante de Levante l’a frappé pour la première fois pour marquer son deuxième but du match.

Olga Carmona a lancé de loin en fin de match. Le gardien de Levante a pu sauter et faire basculer le tir au-dessus de la barre transversale. Levante punirait à nouveau Las Blancas à l’autre bout. Tatiana Pinto a tiré du haut de la surface et a martelé le ballon sous la barre transversale et dans le filet, portant le score à 4-0.

Le Real Madrid Femenino doit rebondir rapidement. Ils se rendent à Manchester pour jouer le match retour des éliminatoires de l’UEFA Women’s Champions League mercredi. Las Blancas et Manchester City sont à égalité 1-1 au total. Le match débutera à 14h00 ET (20h00 CET).