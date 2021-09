Récapitulatif du match : Real Madrid Femenino 1-0 Manchester City

Le jeu a démarré lentement. Les deux équipes savaient ce qui était en jeu dans ce match incontournable. Ils ont essayé de construire par l’arrière et ont souvent été contraints longtemps, la progression centrale étant étouffée par la défense adverse.

Le Real Madrid a bien défendu tout au long de la première mi-temps individuellement et en tant qu’unité. Kenti Robles a fait une intervention cruciale sur Lauren Hemp dans la surface de réparation au début du match et Ivana Andres a rendu très difficile pour les attaquants de City d’obtenir le ballon dans l’espace.

Las Blancas a eu une demi-chance à la 15e minute. Un corner a été balancé dans la surface de la City et le ballon a rebondi sur le pas de la porte, mais personne en blanc n’a pu tirer sur la cible. Quinze minutes plus tard, Las Blancas avait une autre chance. Athénée a isolé son défenseur et a tenté de tirer. Il a été dévié vers le haut de la surface de réparation de 18 verges et Kaci l’a frappé pour la première fois au-dessus de la barre.

Nahikari Garcia a marqué ce qui aurait dû être le premier but du match à la 32e minute. Esther a fait tomber un long ballon et l’a joué à Claudia Zornoza. La passe en profondeur du milieu de terrain a ricoché sur un défenseur de City et sur Nahikari, qui a terminé brillamment. Le drapeau bloquait le but mais Nahikari était clairement en jeu.

Las Blancas finirait par marquer en fin de mi-temps. Kenti Robles a décroché un corner après avoir décoché un tir grésillant au but. Teresa a glissé le coin dans la boîte. Il a été frappé par Zornoza, qui a frappé le ballon avec force au fond des filets.

Manchester City a commencé la seconde mi-temps avec beaucoup plus d’urgence, sachant qu’ils avaient besoin d’un but. À la 55e, le Real Madrid a offert à City une chance d’égaliser. Misa a donné le ballon à Ellen White. Elle s’est dirigée vers Caroline Weir mais ils n’ont pas pu se connecter et Las Blancas a dégagé leurs lignes.

City a continué à pousser pour l’égalisation qui a laissé l’espace à exploiter par Las Blancas. Athénée avança au pas et fut abattue. Teresa a joué un court coup franc à Zornoza. Elle a lancé de loin et son tir a roulé juste à côté.

Les Cityzens ont répondu avec leur meilleure chance du match. Hayley Raso est entrée dans la surface et a tiré avec son pied droit. Le tir a brisé la barre et Las Blancas a maintenu son avance.

City a failli égaliser à nouveau à la 79e minute. Une balle rebondissante a fait son chemin vers les Blancs dans la surface de réparation de 18 verges. Elle a passé sa tête devant Misa qui se précipitait mais Babett Peter était là pour dissiper le danger.

L’équipe anglaise a tout avancé au fil du temps, mais elle n’a pas réussi à briser Las Blancas. Le Real Madrid a remporté le match 1-0 (2-1 au total) et se qualifie pour la phase de groupes de l’UWCL pour la première fois de son histoire.