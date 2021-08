Récapitulatif du Northern Trust, aperçu du championnat BMW et discussion sur la Ryder Cup avec Kevin Clark

Photo de Sarah Stier/.

House et Hubbard sont rejoints par Kevin Clark de The Ringer pour discuter de la victoire de Tony Finau au Northern Trust, des nouvelles de l’hospitalisation de Patrick Reed, du prochain championnat BMW au Caves Valley Golf Course, de la Ryder Cup, et plus encore.

Hôtes : Joe House et Nathan Hubbard

Invité : Kevin Clark

Producteurs : Isaiah Blakey et Kyle Crichton

