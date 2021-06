Récapitulatif : Espagne 5-3 Croatie – Manager Madrid

Luka Modric et la Croatie ont été éliminés de l’EURO 2020 après avoir perdu 5-3 en prolongation face à l’Espagne à Copenhague après un retour héroïque de la Croatie à la fin du temps réglementaire. Modric a été capitaine de la Croatie lors de sa 13e participation à l’EURO, un record croate. La Croatie n’a jamais remporté de match à élimination directe au Championnat d’Europe.

Zlatko Dalic et la Croatie ont été contraints à de multiples changements. Ivan Persic a reçu un diagnostic de COVID-19 et Dejan Lovern a été suspendu en raison de l’accumulation de cartons jaunes.

L’Espagne a dominé le ballon tout au long du match et a créé plusieurs occasions de mi-temps. Pablo Sarabia a frappé le filet latéral après avoir été licencié par Alvaro Morata. Puis Pedri a débloqué la ligne de fond croate avec une passe tranchante à Koke. Dominik Livakovic a effectué un arrêt crucial pour garder l’Espagne à l’écart.

Morata a également eu l’occasion de donner l’avantage à l’Espagne, mais a dirigé le ballon du défenseur Domagoj Vida à la 19e minute. Une minute plus tard, la Croatie menait 1-0, grâce à l’un des buts contre son camp les plus étranges que vous ayez jamais vus. Pedri a renvoyé le ballon au gardien Unai Simon. Sans pression, Simon a raté sa première touche et le ballon s’est frayé un chemin au fond des filets.

Modric et la Croatie ont profité de l’élan fourni par l’objectif. Le milieu de terrain du Real Madrid a perdu la pression et a joué une passe extérieure à Nikola Vlasic, qui a été écarté et a tiré dans le filet latéral.

L’Espagne a trouvé l’égalisation à la 38e minute. La Roja a mis la pression sur le but croate et a causé du chaos dans la surface de réparation de 18 mètres. Livakovic a été contraint à un arrêt qu’il a paré jusqu’au point de penalty. Sarabia est arrivé et a fait 1-1.

L’Espagne a commencé la seconde mi-temps avec une possession soutenue. À la 57e minute, Ferran Torres a balancé un centre et Cesar Azpilicueta a devancé le défenseur croate Josko Gvardiol. Azpilicueta a rencontré le centre avec force et a mené l’Espagne en tête.

La Croatie a accéléré le rythme à la recherche de l’égalisation. Gvardiol s’est avancé dans la surface et a reçu une passe en retrait. Il a tiré vers le premier poteau mais Simon a sauvé la tentative croate.

F. Torres a doublé la mise en 77e. Le remplaçant Pau Torres a rapidement tiré un coup franc et a fait perdre sa position à Gvardiol. F. Torres a dépassé le défenseur croate et a terminé sereinement.

Modric est entré dans la surface et a coupé le ballon à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Le tir initial a été bloqué mais Mislav Orisc a poussé le ballon juste au-dessus de la ligne de but.

Six minutes de temps additionnel ont été ajoutées alors que la Croatie cherchait désespérément un troisième but. Dans la deuxième minute du temps additionnel, Mario Pasalic a effectué une superbe course dans la surface et a rencontré un centre avec une tête frappée qui a égalisé le match à 3-3 et le match serait réglé en prolongation.

La Croatie a continué d’exposer la ligne de fond de l’Espagne en prolongation. Orsic a bouclé un tir juste au-dessus du but de Simon un peu plus d’une minute après le début de la prolongation. L’Espagne possédait méthodiquement le ballon et tentait de jouer à travers le milieu de terrain croate.

Simon est revenu dans les buts, repoussant Andrej Kramaric à bout portant. La Croatie a presque concédé immédiatement à l’autre bout. Dani Olmo a réussi une première passe en retrait et la défense croate a réussi à prendre l’avantage sur le tir et à le dévier du but.

Morata était mortel quand il en avait besoin. Il a abattu un centre d’Olmo et a écrasé sa demi-volée dans le filet à la 100e minute.

Morata et Olmo étaient à nouveau impliqués deux minutes plus tard. Morata a joué Olmo sur la ligne et Olmo a bouclé un ballon derrière la défense croate. Mikel Oyarzabal a tapé le ballon dans le but, portant le score à 5-3.

Modric a été remplacé à la 114e minute et la Croatie n’a pas pu réaliser un autre retour de deux buts et a été éliminée de l’EURO 2020.