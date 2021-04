Récapitulatif et faits saillants: Espagne Femmes 1-0 Pays-Bas Femmes; Amical international

Marta Cardona était la seule joueuse du Real Madrid Femenino à avoir participé à la victoire amicale 1-0 de l’Espagne contre les Pays-Bas.

Vue Grille

L’Espagne s’alignait dans leurs trois arrières souvent vus, avec les «vrais» ailiers Marta Cardona et Mariona Caldentey sur les flancs à la place des arrières latéraux typiques, tels que Ona Batlle, Marta Corrdera ou Leila Ouahabi.

C’était un geste agressif et signalait le désir de l’Espagne de dominer la procédure et de faire jouer le jeu à ses adversaires.

Les Pays-Bas ont également été assez offensifs dans leur sélection et ont fini par défendre principalement dans le rare 4-3-3 au milieu du bloc, avec Lieke Martens, Jill Roord et Vivianne Miedema restant haut et étroit. Cela peut avoir eu un double objectif: bloquer les voies de dépassement centrales et s’assurer que les sorties de contre-attaque existaient dès que le ballon était gagné.

Quelle que soit l’intention, le plan de Sarina Wiegman n’a pas vraiment fonctionné. Bien qu’il ait fallu un certain temps à l’Espagne pour comprendre la forme adverse, Alexia Putellas et Mariona ont rapidement commencé à échanger et à se combiner pour progresser dans le jeu à gauche. Dans probablement la meilleure séquence du match, Alexia a fait une rotation large à la 20e minute et a exécuté une passe arrière sur toute la ligne, ce qui a finalement abouti à un tir de Jenni Hermoso qui a à peine dépassé.

L’Espagne a brisé la résistance des Pays-Bas à la demi-heure d’un corner. Patri Guijarro était peut-être hors-jeu mais les arbitres ne l’ont pas annoncé.

La seconde moitié a vu peu d’ajustement de la part des Pays-Bas en termes d’approche défensive et l’Espagne a connu une moitié de football encore plus confortable. La Furia Roja s’est peut-être trop serrée dans les dernières minutes, permettant à Vivianne Miedema de planter un centre sur la tête de sa coéquipière à bout portant, mais Shanice van de Sanden n’a rien pu en faire.

Performance de Marta Cardona

Évaluation: 8/10

Cardona n’a pratiquement pas été impliqué pendant la majorité de la première mi-temps, alors que l’Espagne s’est concentrée sur le jeu autour du lien Mapi-Alexia-Mariona. Cependant, la n ° 11 de Madrid a montré sa qualité les quelques fois où elle a réussi à libérer ses jambes et à passer en 1v1.

C’était un signe de ce qui allait arriver, car Cardona a eu plus de touches en 2ème mi-temps et a créé un certain nombre d’opportunités qui auraient probablement dû être écartées.

Elle a été remplacée par Leila à la 84e minute, après avoir montré sa qualité malgré le fait de ne pas avoir réussi une contribution au but.