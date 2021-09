Récapitulatif et faits saillants : Femmes du Mexique 2-0 Femmes de la Colombie ; Convivial international

in

Le Mexique a battu la Colombie avec une victoire 2-0 lors de son deuxième match amical contre la même équipe en quatre jours. C’était un bon rebond pour l’équipe de Monica Vergara, alors que la Colombie avait remporté la mêlée à huis clos samedi 2-1. Mais au grand jour, à l’Azteca, où le résultat sera officiellement enregistré, le Mexique a eu raison de ses adversaires.

Vue grille

Le XI de départ du Mexique Google

Le XI de départ de la Colombie Google

La première mi-temps a eu un rythme plutôt lent ; Le Mexique a vu plus de ballon, mais a eu du mal à entrer dans le dernier tiers. Curieusement, ils étaient réticents à jouer dans les arrières latéraux et ont fait tourner la possession entre les CB avant d’essayer de forcer une action de rupture de ligne. En conséquence, Kenti a été gelée hors de la phase offensive pendant de longues périodes, bien qu’elle ait bombardé de haut en bas l’aile de manière fiable.

Le Mexique a profité d’un mauvais dégagement à la 36e minute pour prendre l’avantage via Maricarmen Reyes – ce qui va profondément frustrer la Colombie, étant donné qu’ils avaient assez bien défendu jusque-là.

Cependant, les visiteurs demandaient des ennuis en raison de leur manque de débouchés pour contre-attaquer. Mayra Ramírez était la seule balle à sortir et, aussi dangereuse qu’elle puisse être, ce n’était pas sa nuit. Elle a perdu la plupart de ses duels et le Mexique a pu contenir la menace offensive de la Colombie et maintenir la pression jusque tard.

Le Mexique s’est donné un avantage inattaquable sur un joli coup franc de Mária Sánchez à la 61e minute.

Le gardien aurait peut-être pu faire mieux, mais c’était l’histoire de la Colombie ce soir-là. Une prestation décente mais pas assez nette dans les cartons. Cela a été encore mis en évidence lorsqu’ils ont finalement fait une poussée offensive significative dans les dernières minutes et n’ont pas pu le faire compter. Un certain crédit doit être attribué à Kenti pour cela, car elle a montré sa classe en étouffant quelques attaques dangereuses.

Cela met fin à l’action internationale pour le Mexique pour le moment. Ils joueront ensuite contre l’Argentine le 23 octobre.