Récapitulatif et faits saillants : Las Blancas 3-0 FC Wacker Innsbruck

Le Real Madrid Femenino a dominé le FC Wacker Innsbruck 3-0 grâce aux buts de Rocio Galvez, Olga Carmona et Lorena Navarro. Las Blancas a décroché une place dans la finale du Trophée Kaif dimanche avec la victoire.

Le Real Madrid a donné le coup d’envoi de son deuxième match amical de pré-saison en autant de jours contre le FC Wacker Innsbruck. Las Blancas a fortement tourné. L’équipe a déployé un 4-2-3-1 et a eu du mal à progresser au centre, mais a connu un grand succès quelle que soit l’aile occupée par Athenea del Castillo.

Le Real Madrid a eu sa première chance du match moins de deux minutes après le coup d’envoi. Kenti Robles a traversé le haut de la surface de 18 verges. Lorena Navarro a simulé le ballon à Lucia Rodriguez, dont le tir s’est enroulé à côté du poteau.

À la 9e minute, Athenea a survolé son défenseur et a rejoint Lorena. Lorena n’était qu’à un mètre du but, mais elle a levé son tir au-dessus de la barre transversale. Athénée s’y remettait cinq minutes plus tard. Elle a coupé à l’intérieur et a conduit au milieu de terrain. Elle a joué le ballon à Lorena, qui l’a poussé à côté de Lucia. Lucia a trouvé Athenea dans la surface mais elle n’a pas pu diriger son tir vers la cible.

Nahikari Garcia a eu une chance après qu’Athenea l’ait trouvée au sommet de la surface de réparation de 18 mètres, mais le gardien était à la hauteur de la tâche.

Lorena a eu une autre bonne occasion d’un coup de pied de coin. Le ballon tomba à ses pieds. Le premier tir de Lorena a été sauvé et son second a été mal touché.

Athenea a coupé et a tiré à distance et le gardien a fait l’arrêt à la 38e minute. Des tirs lointains de Kaci et Claudia Zornoza ont suivi, mais aucun n’a troublé le gardien.

Avec l’introduction de Teresa et Maite Oroz à la mi-temps, Las Blancas a dominé le ballon et a fait le tombé sur le FC Wacker Innsbruck dans sa moitié de terrain.

Athenea a continué de terroriser la défense du club autrichien en seconde période. Elle a musclé un défenseur et a roulé le ballon devant un autre avant de se placer face à la remplaçante Teresa. Elle décocha son coup au-dessus du bar.

À la 52e minute, Marta Corredera a centré sur Rocio Galvez, qui s’est dirigé vers Athenea. L’ailier n’a pas pu retenir son tir et a tiré au-dessus du but.

Les malheurs de la fin se sont poursuivis lorsque Maite Oroz l’a passé à Lorena, qui avait juste besoin de le mettre sur la cible pour marquer mais l’a bouclé au-dessus de la barre transversale.

Las Blancas a dominé tout au long de la seconde mi-temps mais a eu du mal à terminer ses chances. À la 63e minute. Teresa a ouvert la défense du club autrichien avec un ballon volé pour remplacer Olga Carmona. Elle a coupé à l’intérieur et a tiré vers le premier poteau, mais le gardien a réussi à attraper le tir.

A la 84e minute, le Real Madrid a finalement ouvert le score. Rocio s’est levé au-dessus de deux défenseurs pour rencontrer le service de coup de pied de coin volé et l’a dirigé dans le coin le plus éloigné du but. Ce but était son deuxième but sur coup franc en deux matchs préparatoires.

Maite Oroz trouva Olga dans la boîte quelques instants plus tard. Olga a été éliminée et Las Blancas a écopé d’un penalty. Olga est intervenue et s’est convertie pour doubler l’avance du Real Madrid.

Lorena a fait 3-0 dans la dernière minute du règlement. Le gardien de but a mal géré un tir de Teresa et Lorena est arrivée rapidement pour lui faire signe de la tête.

Las Blancas disputera la finale du Trophée Kaif le dimanche 8 août à 11 h 30 HNE. Ils affronteront le FC Turbine Potsdam.