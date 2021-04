Récapitulatif et faits saillants: Madrid CFF 0-2 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a battu le Madrid CFF 2-0 à l’extérieur après avoir perdu les quarts de finale de la Copa de la Reina contre le même adversaire. Voici mes pensées immédiates. Les notes des joueurs et le podcast d’après-match suivront.

David Aznar a présenté un onze de départ qui a fait gémir les fans. Ils étaient dans la même formation (4-2-3-1) et reflétaient une grande partie du même personnel lors de la défaite 2-1 contre le Madrid CFF, à quelques exceptions près: Misa au but, l’arrière droite Marta Corredera en tant qu’ailier gauche , et Sofia Jakobsson en haut. C’était le morceau Corredera qui était particulièrement ennuyeux pour les Madridistas. Cela a été essayé auparavant et avec des résultats généralement médiocres, même si elle a marqué l’une des rares fois où elle a été déployée là-bas. L’expérience a semblé largement inefficace au premier semestre. Elle a fait une bonne course dans la surface, mais avait l’air déplacée de s’offrir en possession de la balle et ses tentatives de combinaisons et sa troisième passe étaient significativement hors de propos. Le Madrid CFF a abordé les choses de manière défensive comme ils l’ont fait lors de leur victoire. Sans Priscila Borja, Kerolin Ferraz a alterné entre Maite Oroz et Geyse Ferreira dans une forme 4-4-1-1. Tout évanouissement de Las Blancas à l’arrière a servi de déclencheur pressant; le joueur large de l’opposition s’engagerait en conjonction avec l’un des deux avant qui éclatait immédiatement pour harceler l’arrière central concerné. L’objectif était de forcer un ballon à revenir sur l’aile ou au milieu de terrain, où deux milieux de terrain centraux combatifs attendaient. C’était surtout aussi efficace que lors de la Copa de la Reina, mais le Real Madrid avait l’air beaucoup plus concentré et Kosovare Asllani était prêt à chuter extrêmement profondément comme elle l’a fait en seconde période mercredi. La seule source constante de danger du Real Madrid en Coupe de la Reine était leurs coups de pied de coin – et cela s’est encore une fois avéré être le cas aujourd’hui. Une petite routine a libéré Kenti Robles, qui a lancé un centre au fond des filets pour porter le score à 1-0, imitant le centre / tir de Priscila Borja qui a donné la victoire au Madrid CFF la dernière fois. Le Real Madrid a continué de lutter pour faire remonter le ballon contre la forme défensive de l’équipe locale, mais tout s’est réuni pour les All Whites à la 34e minute. Olga Carmona a joué un beau ballon sur le dessus, testant le partenariat d’arrière central de Mônica et l’ancien joueur de CD Tacón Osinache Ohale. Comme elle l’a souvent fait pour Las Blancas la saison dernière, Ohale n’a pas réussi à gérer le ballon direct et n’a pas été bien soutenue par son coéquipier, permettant à Jakobsson de se séparer et de se convertir sur une finition clinique. Teresa Abelleira a remplacé Marta Cardona après la pause, déplaçant Corredera vers la droite dans la même formation 4-2-3-1. Il semble que la décision ait été prise en raison de problèmes de préjudice.

Marta Cardona aparece en la grada cojeando y dialoga intensamente con un miembro del RM – Raúl Morote Gil (@RauulMorote) 25 avril 2021

Le manque de vrais ailiers jouant sur l’aile semblait gêner un peu la progression du Real. Cependant, il est difficile de juger de l’effet exact de cela lorsque les femmes d’Aznar pourraient prendre les devants 2-0 et que le Madrid CFF avait l’air renouvelé après une énorme baisse d’intensité après le but de Jakobsson. Le Real a eu sa meilleure chance de la seconde période dès le début, lorsque le défenseur Babett Peter a fait une incursion surprenante en avant. Oscar Fernández a effectué une multitude de remplacements à la 68e minute dans le but de ramener son équipe dans le match. L’une d’elles était Estela Fernández, qui a raté une occasion sur un coup franc peu de temps après son arrivée. En dehors de cela, Madrid CFF a eu du mal à créer, manquant de la pointe pour façonner quelque chose contre le dos déterminé du Real quatre. L’expérience Corredera s’est finalement terminée à la 73e minute; Lorena Navarro l’a remplacée à droite et était généralement brillante et travailleuse. La procédure s’est terminée par un seul incident principal au cours des dix dernières minutes environ. Estela a eu une autre opportunité, forçant Misa à effectuer un arrêt formidable qui a incité les personnes présentes à scander le nom du jeune gardien de but. Sinon, Ivana Andrés et Peter ont tenu bon, tout comme Olga qui a été formidable dans toutes les parties de son jeu, couronnant un joueur de la performance du match et donnant à son équipe les trois points cruciaux du derby.