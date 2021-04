Récapitulatif et faits saillants: Madrid CFF 2 – 1 Real Madrid Femenino; Quarts de finale de la Copa de la Reina

Le Real Madrid Femenino a disputé le match à élimination directe des quarts de finale contre ses rivaux de la ville Madrid CFF en tant que favoris, mais n’a pas pu faire le travail, perdant 2-1 après 120 minutes de jeu. Voici mes pensées immédiates. Les notes des joueurs et le podcast d’après-match suivront.

Le Madrid CFF a marqué presque immédiatement, jouant une combinaison rapide sur le côté droit de la défense de l’équipe à l’extérieur et facilitant un tap-in pour Geyse Ferreira. Las Blancas avait l’air aveuglé par la vitesse de l’attaque, et leur incapacité à contrôler l’intensité de leur rival local était un thème à moitié. Ce n’était pas un événement particulièrement nouveau dans le contexte de la saison; L’équipe de David Aznar peut souvent être coupable d’avoir joué le type de jeu souhaité par son adversaire, refusant de calmer les choses et d’instituer son propre style de fonctionnement. Ce problème peut être amélioré en jouant dans un double pivot, pas nécessairement à cause d’un mauvais ajustement avec le personnel – en effet, Kosovare Asllani est mieux utilisé en tant que n ° 10 – mais parce que l’équipe a du mal tactiquement à fabriquer un joueur libre en construction et, par conséquent, , peut être facilement pressé. Cela n’a pas aidé qu’Aurélie Kaci ait été extrêmement imprécise avec son passage, l’air gazeuse grâce à son énorme charge de minutes cette saison, et que Madrid CFF a parfaitement bloqué les voies de dépassement vers Maite Oroz. Dépourvu de compteurs schématiques, Madrid s’est penché sur le jeu large, essayant de s’appuyer sur l’initiation individuelle de Sofia Jakobsson et Marta Cardona pour progresser dans le jeu et sur des croix profondes (et je veux dire profondes). Cette dernière stratégie a causé quelques problèmes, bien que les courses d’Asllani dans le canal gauche aient probablement été la plus grande menace du Real dans les quarante-cinq premières minutes. Le manque de contrôle du Real Madrid Femenino a créé une atmosphère assez chaotique qui a souvent permis au Madrid CFF de faire une percée en transition et de remporter des coups de pied arrêtés, ce qui s’est avéré très dangereux contre une équipe qui a été médiocre dans les virages en défense et les coups francs toute l’année. Les All Whites ont probablement eu la chance de ne pas être perdus 2-0 au moment où les deux équipes ont couru dans le tunnel, étant donné que Kaci s’est échappé avec ce qui ressemblait à un handball clair. Le Real Madrid est sorti avec un plus grand sentiment d’urgence et de désespoir en seconde période. Les goûts de Marta Cardona ont commencé à devenir plus audacieux. Ayant déjà tenté un long tir spéculatif qui a frappé le poteau avant la pause, Cardona a augmenté son niveau d’implication et a placé un incroyable centre du pied gauche sur la tête de Jessica Martínez. Cependant, le Paraguayen ne pouvait que diriger la tête sur la cible. Asllani a également cherché à forcer son équipe à revenir dans le match, tombant profondément comme un milieu de terrain central et aidant Real à progresser au-delà d’une pression réduite. Cela a libéré Maite, qui a apprécié la respiration et a commencé à tenter des tirs à distance. Bien que Madrid CFF ait encore eu la tentative étrange de coup de pied arrêté, ils ont commencé à être épinglés dans les derniers stades des années quatre-vingt-dix et ont cherché à survivre à un barrage de croix en mettant des numéros dans la boîte. Le Real a réussi à maintenir la pression avec des contre-pressions frénétiques, conduisant directement Maite à remporter un penalty à la 76e minute. Asllani a intensifié et n’a fait aucune erreur sur place pour égaliser le score à 1-1. Aznar a finalement fait quelques changements à la 77e minute, amenant Marta Corredera pour Sofia Jakobsson et Thaisa pour Kaci. En conséquence, Olga a pris la place de l’aile gauche, Corredera cherchant fréquemment à la libérer de l’épaule. Cela ne s’est pas avéré suffisant pour donner au Real Madrid ce dont il avait besoin pour tuer le résultat dans la réglementation. Alors que les deux équipes commençaient à se fatiguer visiblement, le match s’est prolongé après un certain nombre de fautes brutales qui ont perturbé le déroulement du match. L’entrée de Teresa Abelleira pour Olga à la 94e minute a coïncidé avec un corner qui a failli voir le Real prendre les devants. La tête de Babett Peter a été effacée de la ligne avant que Thaisa ne soit refusée de très près. Les défis sont restés rapides et furieux des deux côtés, bien que Madrid CFF soit sorti le plus mauvais pour l’usure lorsque Sara González est tombée à l’agonie d’un air involontaire mais difficile défi Asllani pour terminer la première période de prolongation. Alors que les débats se sont transformés en match de rugby, il allait falloir un moment de magie ou un miracle pour empêcher une séance de tirs au but. Madrid CFF a obtenu le leur à la 110e minute; Priscila Borja a fait irruption sur le flanc droit et a livré un centre spéculatif qui a trouvé son chemin dans le coin le plus éloigné du filet de Yohana. Aznar a répondu en faisant appel à l’attaquant Lorena Navarro pour l’arrière droit Kenti Robles, mais l’ajustement n’a pas pu empêcher le Madrid CFF de conserver son avance et de se qualifier pour les demi-finales de la Copa de la Reina.