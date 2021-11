Récapitulatif et faits saillants : Mexique 2-1 Amical de l’équipe nationale féminine du Canada

Le Mexique a amorcé son premier de ses deux matchs amicaux contre le Canada avec une victoire de 1-0.

C’était une affaire serrée et il y avait très peu d’occasions en jeu ouvert. Les deux côtés ont maintenu des blocs moyens à élevés et appliqué une pression tout en essayant de construire patiemment à partir de l’arrière. La bataille au milieu de terrain était parfois intense et il y avait quelques arrêts pour faire face aux défis de vol et quelques coups.

Le Mexique a semblé avoir le meilleur du jeu en première mi-temps, remportant finalement un penalty que Stephany Mayor a dûment converti.

Kenti Robles du Real Madrid avait l’air bien dans ces minutes, ramassant quelques interceptions cérébrales, affichant des passes et une progression fiables, et avançant occasionnellement sur le chevauchement. Elle est sortie à la mi-temps.

Le Canada est revenu un peu en deuxième période, profitant de plus de moments de transition. Nichelle Prince était la joueuse du danger, en particulier, bien que des appels de hors-jeu aient renfloué le Mexique plus d’une fois.

Le Mexique a doublé son avantage avec un but sur coup franc à la 76e minute. Kailen Sheridan n’a pas pu faire face à une séquence chaotique et Alicia Cervantes a marqué le rebond.

Le Canada a fait une accusation de retard à la fin; Jordyn Huitema a bondi sur un mauvais dégagement et a niché sa frappe dans le coin du filet.

Le Canada a continué à pousser et aurait pu obtenir l’égalisation, mais le Mexique a tenu bon pour la victoire.

Ces deux équipes s’affronteront à nouveau le mardi 30 novembre à 17h30 HNE.