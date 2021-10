Kenti Robles a joué les quatre-vingt-dix lors de la victoire 6-1 du Mexique sur l’Argentine lors d’un match amical international.

Le score a fini par être déséquilibré mais c’était loin d’être un match facile dans les salves d’ouverture. Le physique présenté était absolument brutal, avec plusieurs joueurs frappant le gazon se tordant de douleur.

L’Argentine a également marqué le premier but grâce à une frappe à longue distance de Florencia Bonsegundo à la 11e minute. La tenue était plutôt médiocre, ce qui serait un thème partout.

Le Mexique ne s’est pas rendu service en travaillant le ballon exclusivement vers la gauche en première mi-temps, rendant son attaque prévisible et gelant Kenti hors de la procédure. Cependant, un penalty pour un coup dans le dos a égalisé le score et Stephany Mayor a fait un doublé une minute plus tard après une brillante course de Maria Sánchez.

Le Mexique a équilibré son attaque après la mi-temps et a marqué deux buts rapides via Alison González et Maria après avoir réduit leur droite.

Le cinquième du Mexique à la 67e minute a été le choix du peloton; une talonnade effrontée a permis à González d’obtenir sa deuxième.

Joseline Montoya a complété la victoire avec un but à la 85e minute.

Bien que ce ne soit pas le match le plus impliqué pour Kenti, elle a pu rester en dehors de la plupart des absurdités physiques, ce qui est une bonne nouvelle pour les Madridistas.