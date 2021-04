Récapitulatif et faits saillants: Pologne 2-4 Suède Femmes, Espagne 3-0 Mexique Femmes

Marta Corredera, Ivana Andres et Teresa Abelleira ont débuté dans une équipe espagnole à forte rotation et Kenti Robles a commencé mardi pour le Mexique. L’Espagne avait la majeure partie du ballon tout au long du match, mais le Mexique semblait dangereux pour la transition.

À la mi-temps, Misa a été remplacée et une foule d’autres changements ont été apportés tout au long de la seconde période alors que l’Espagne poussait pour la victoire. Corredera a été remplacé par Ona Battle, Teresa a été remplacée par Alexia Putellas.

Cardona a été présenté à la 65e minute et a changé la donne. Elle a coupé son pied gauche et a lancé le ballon au fond du filet, marquant un autre «golazo signature de Cardona».

Olga Carmona est arrivée à la 77e minute et a fait ses débuts avec l’équipe nationale espagnole.

Nakihari Garcia a marqué sur un corner pour donner une avance de 2-0 à l’Espagne. Ensuite, Olga Carmona a bouclé un magnifique ballon à Nakihari alors qu’elle fournissait la passe décisive pour le deuxième but de Garcia, donnant à l’Espagne une victoire 3-0 sur le Mexique.

La Suède était impliquée dans un match de bout en bout. Ni Kosovare Asllani ni Sofia Jakobsson n’ont commencé ce match après avoir joué les 90 minutes complètes contre les États-Unis.

La Suède a pris du retard au début après un mauvais cadeau au milieu de terrain. La Polonaise Ewa Pajor en a profité et a bien terminé à la 26e minute. Stina Blackstenius a égalisé 11 minutes plus tard et a ensuite donné l’avantage aux Suédois juste avant la mi-temps.

Trois minutes après le début de la seconde mi-temps, Pajor a égalé le doublé de Blackstenius, le nivelant à 2-2. La Suède a commencé à utiliser de plus en plus d’entrées typiques au fur et à mesure que le temps passait. Sofia Jakobsson, Caroline Seger et Lina Hurtig sont toutes arrivées et ont eu un impact.

À la 86e minute, Seger a marqué pour donner l’avantage à la Suède en retard. Jakobsson a tiré un brillant tir du pied gauche du poteau, puis 30 secondes plus tard, Hurtig a fait 4-2.