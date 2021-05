Récapitulatif et faits saillants: Rayo Vallecano 0-3 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a battu Rayo Vallecano 3-0 à l’extérieur dans un retour à la victoire bien nécessaire. Voici mes pensées immédiates. Les notes des joueurs et le podcast d’après-match suivront.

David Aznar est resté avec le 4-2-3-1 malgré quelques résultats récents, mais a échangé les positions de Marta Corredera et Olga Carmona. Avec Olga jouant enfin dans son rôle d’attaquant plus naturel, l’attaque du Real Madrid a eu du punch. La # 7 de Las Blancas a pu utiliser sa rafale pour dépasser sa marque et effectuer des centres dangereux qui ont testé la dernière ligne de Rayo Vallecano. Trois des livraisons les plus dangereuses de la mi-temps se sont toutes envolées de sa botte, la dernière menant à un rebond qu’Aurélie Kaci a mis de côté pour porter le score à 1-0. Madrid a eu un peu de mal pour une attaque claire en dehors de cela. Alors que Rayo n’a jamais appuyé, leurs deux premiers ont été actifs pour bloquer les voies de dépassement dans le double pivot de Teresa Abelleira et Kaci. Teresa n’a pas commencé activement à sortir des ombres de couverture pour former un dos trois jusqu’à la fin des quarante-cinq premières minutes, mais la surcharge n’a jamais été utilisée pour créer des chemins centraux de progression malgré tout. Au lieu de cela, les femmes d’Aznar se sont contentées de jouer le ballon sur la ligne de touche et de créer à partir de là. Compte tenu de la baisse de forme de Cardona ces derniers temps, Madrid était essentiellement limité à l’aile gauche pour la création de tir. Les schémas de jeu pour commencer la seconde mi-temps étaient à peu près les mêmes. Il y a eu une légère augmentation de l’utilisation de Teresa en tant que joueur libre pour circuler d’un côté à l’autre, mais l’attaque est restée centrée sur les flancs et fortement orientée sur la gauche malgré le changement d’ailes de Cardona et Olga. Cardona a eu du mal à faire sa marque – comme cela a été le cas pour elle depuis la trêve internationale – et l’influence d’Olga a diminué, conduisant à un double remplacement à la 63e minute. Teresa et Olga ont remplacé Maite et Jessica, poussant Sofia vers la droite et donnant à Madrid un véritable point focal. Bien que le meilleur joueur de l’équipe de la première mi-temps ait été remplacé, Las Blancas a trouvé le fond des filets à la 69e minute. Jessica a fait ce qu’elle fait de mieux et a rencontré un centre dans la surface, passant une tête du bout des doigts du gardien de but. Rayo a eu l’occasion la plus menaçante d’un corner à la 79e minute, une occasion dont ils regretteraient de ne pas avoir profité lorsque Marta Corredera a rapidement porté le score à 3-0, marquant de sa 15 376e tentative à longue distance de la saison. Chioma Ubogagu et Thaisa sont respectivement venus pour Cardona et Kaci pour voir le reste de la procédure. Chioma a réussi quelques coups et avait l’air bien dans son temps limité.