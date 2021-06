Récapitulatif et faits saillants : Real Madrid Femenino 1-1 Granadilla Tenerife

Le Real Madrid Femenino a clôturé sa campagne Primera Iberdrola et son dernier match de la saison avec un match nul 1-1 contre l’UD Granadilla Tenerife. Ci-dessous, ma réaction immédiate. Notes des joueurs et podcast d’après-match à suivre.

David Aznar a conservé certains des onze qui ont battu Santa Teresa 5-1; Samara Ortíz est restée à l’arrière droit et Jessica Martínez a conservé sa place en tête de l’attaque. Lorena Navarro et Kosovare Asllani étaient assises sur le banc, alors qu’Aznar revenait au 4-3-3 et offrait à Aurélie Kaci, nouvellement renouvelée, son 31e départ de la saison. Sofia Jakobsson a rejoint l’alignement et Claudia Florentino a débuté au poste d’arrière centrale. Le Real Madrid a contrôlé la première mi-temps avec un minimum de complications. Il y a eu quelques cadeaux qui peuvent être attribués à une certaine complaisance et à une mauvaise communication, mais le triangle du milieu de terrain Maite Oroz-Teresa Abelleira-Kaci a largement joué autour et à travers le devant du bloc central de Granadilla avec facilité. Comme c’est normal dans notre 4-3-3, il y avait une bonne quantité de biais du côté gauche et Sofia Jakobsson en a profité en plaçant de nombreux centres bas et poussés à la suite de situations 1v1. Olga Carmona s’est également libérée plusieurs fois dans le chevauchement et a montré sa classe en tant que porteuse de ballon et improvisateur. Madrid n’a pas créé beaucoup d’occasions de qualité pour tout son contrôle – quelque chose qui comptait beaucoup moins une fois que Teresa a sorti l’impasse avec l’un des meilleurs buts de la saison. Le Real Madrid a clairement levé le pied sur la pédale et s’est endormi en deuxième période. Cristina Martin-Prieto s’est placée derrière la défense et a surpassé Ivana Andrés, forçant un défi de dernière minute qui a été sanctionné d’un penalty et d’un carton jaune. Raquel Peña a égalisé sur place pour porter le score à 1-1. Aznar a rapidement réagi avec une triple substitution : Kenti Robles, Kosovare Asllani et Lorena Navarro pour Samara, Kaci et Jessica, changeant la formation en 4-2-3-1. Cependant, cela n’a pas donné à Madrid la secousse nécessaire. Une fois que vous perdez la concentration en tant que collectif, il est très difficile de la récupérer, et Granadilla a fait de son mieux pour capitaliser en générant des revirements et en contre-attaquant en nombre. Aznar a épuisé son banc à la 71e minute, retirant Claudia et Marta Cardona pour Babett Peter et Ariana Arias, respectivement, mais Granadilla a continué à s’avancer et à faire pression sur le but. Bien que le résultat n’ait pas d’importance, quelqu’un n’a pas semblé très heureux de ne pas remporter la victoire.

Madrid est finalement revenu sur le devant de la scène dans les dernières minutes du match et a failli marquer le but vainqueur par Jakobsson puis Asllani. Malheureusement, la rafale tardive n’a pas suffi et les deux équipes se sont partagées les points. C’est une fin de saison un peu décevante, mais une grande partie de l’euphorie est déjà arrivée lors des deux matchs précédents lorsque Las Blancas a obtenu la troisième place, puis la deuxième. Ce que ces filles ont réalisé lors de leur première saison officielle «officielle» a été tout simplement remarquable et suivre et couvrir cette équipe a été l’une des expériences les plus enrichissantes de ma vie.