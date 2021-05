Récapitulatif et faits saillants: Real Madrid Femenino 1 – 1 Sporting Huelva

Le Real Madrid Femenino n’a pas réussi à cristalliser son avantage à la troisième place du classement Primera Iberdrola en enregistrant un match nul 1-1 avec le Sporting Huelva. Voici mes réflexions immédiates sur l’affaire à indice d’octane élevé. Les notes des joueurs et le podcast d’après-match suivront.

David Aznar est allé avec presque le même alignement la dernière fois contre Madrid CFF, ne remplaçant que la capitaine Ivana Andrés par Claudia Florentino à l’arrière. Sofia Jakobsson a joué en tête devant Kosovare Asllani dans un 4-2-3-1, avec Marta Corredera repartant comme ailier gauche. Un problème souvent mentionné avec le double pivot dans le contexte de la tactique d’Aznar (ou de son absence) est un manque de contrôle contre toute équipe qui presse. Alors que le Sporting Huelva était prudent de ne pas engager de joueur à joueur avec son milieu de terrain – au lieu de cela, choisissant d’utiliser l’un des deux avant pour suivre Maite Oroz – ils ont harcelé les défenseurs centraux de Madrid d’une ligne d’engagement élevée et ont forcé Claudia Florentino dans un nombre de cadeaux inhabituels. Alors que Las Blancas cherchait à progresser à travers des balles dans les canaux, des passes verticales risquées ou des contre-attaques, le jeu s’est transformé de manière prévisible en une rencontre sur piste. Il serait vain d’essayer de décrire ou d’afficher les faits saillants de tous les tirs et attaques qui se sont produits au cours de cette première mi-temps. Inutile de dire que les deux parties en avaient beaucoup grâce à l’environnement chaotique de bout en bout. Le Sporting Huelva aurait dû être 1-0 quand ils ont remporté un penalty après avoir persuadé Misa de quitter sa ligne et remporté une faute, bien que l’infraction ait semblé s’être produite juste à l’extérieur de la surface de réparation. Le coup qui en résulta toucha le poteau. La balle ne ment pas. Misa était incroyable à part cette erreur, effectuant d’innombrables arrêts 1v1 et coupant les attaques avant qu’elles ne se transforment en chances de nombreuses autres fois. Sa qualité dans le but (et en dehors de celui-ci) a aidé à maintenir le score à 0-0 avant que Madrid ne fasse finalement payer l’une de ses chances à l’autre bout. La 2ème mi-temps était sensiblement la même mais avec une intensité décroissante rapidement. Cela a permis à Madrid un minimum de contrôle sur les procédures, bien que les balles de canal soient encore fréquentes et que le Sporting ait eu un nombre non négligeable d’occasions de transition (Mayra Ramírez, en particulier, était absolument spectaculaire à la pause). Madrid a eu le meilleur sur le front de la création aléatoire pendant les 20 premières minutes environ, ce qui donne l’impression que le 2-0 était une question de sinon quand. Mais le Sporting Huelva a continué à se débrouiller et a finalement fait payer l’une de ses opportunités. Aznar a amené Maite pour Teresa Abelleira à la 80e et Jessica Martínez pour Corredera quatre minutes plus tard, gardant le 4-2-3-1 mais déplaçant Sofia vers la gauche. Las Blancas a obtenu un coup franc profond à la mort, permettant à Asllani de contrôler dans la surface et d’obtenir un tir. Son effort a été largement dévié, menant à un corner, qui en a conduit un autre, et un autre pour la dernière action du match, le Sporting les remplissant tous pour partager les points.