Récapitulatif et faits saillants: Real Madrid Femenino 2-0 Eibar

Le Real Madrid Femenino a remporté une victoire 2-0 à domicile contre Eibar pour prendre la deuxième place du classement Primera Iberdrola. Voici mes pensées immédiates. Les notes des joueurs et le podcast d’après-match suivront.

Après avoir jeté un coup d'œil à Olga Carmona dans son rôle naturel d'ailier gauche, David Aznar est revenu à la formule préférée 4-2-3-1 récemment: arrière droite Marta Corredera en attaque et Olga à l'arrière gauche. Le seul autre changement a vu Aurélie Kaci, rarement reposée, céder la place à Teresa Abelleira, créant une base extrêmement sécurisée pour contrôler le jeu. Maite et Tere ont été impressionnants dans la distribution et dans la récupération des balles perdues, permettant au Real Madrid de dominer la possession et d'établir un tempo calme et indulgent. Cela a été facilité par le manque d'intensité d'Eibar, qui était aussi élevé que possible dans le match inversé, ce qui les a sérieusement défiés à Las Blancas. Les visiteurs étaient fatigués, voyant une baisse de forme dans la seconde moitié de la saison, et manquaient de joueurs clés comme Thembi Kgatlana, qui étaient tout aussi importants pour diriger la presse que pour leurs buts. Ainsi, Eibar a principalement défendu dans un bloc intermédiaire 4-4-2 qui a rapidement reculé beaucoup plus profondément alors que Maite et Teresa ont fait monter Madrid sur le terrain. Eibar a fait pression dans quelques instants, à savoir lorsque Misa a pris le ballon, et c'est sur l'une de ces séquences que le Real a marqué son premier but. Teresa a fait un grand mouvement pour recevoir derrière les lignes de pression et a joué la passe progressive clé qui a mis son équipe dans une situation d'échappée. Bien que le centre au sol de Corredera ait été intercepté, la chance était du côté des All Whites et la déviation est tombée directement sur Marta Cardona, qui n'a pas commis d'erreur 1v1 avec le gardien de but. Le Real Madrid manquait généralement d'occasions en dehors de cela en première mi-temps, luttant pour disséquer la forme compacte d'Eibar et éprouvant une inefficacité sur sa gauche avec Corredera dans une position aussi avancée. Néanmoins, les femmes d'Aznar ont très peu cédé à l'autre bout et ont vu un confortable quarante-neuf minutes avant de se diriger vers le tunnel. Eibar est sorti avec un peu plus de feu en seconde période. Ils n'ont pas forcément changé leur pression sur la gâchette (réception de Misa) mais étaient plus serrés et plus agressifs dans les duels, en particulier au milieu de terrain. Le contrôle facile de la période précédente était absent et Aznar a réagi beaucoup plus rapidement que d'habitude, entraînant Teresa pour Kaci et Olga pour Jessica Martínez, poussant Sofia vers la gauche et déplaçant Corredera vers le bas. L'entrée de Jessica a donné à Madrid une cible appropriée dans la boîte et elle a été la cible d'un volume accru de livraisons en hauteur, mettant la tête sur deux coups de pied arrêtés. Mais le manque de contrôle est resté et Eibar a semblé gagner en influence alors que l'horloge avançait à temps plein. Aznar a fait son troisième changement à la 82e minute, amenant Lorena Navarro pour Sofia. Cela a eu l'effet escompté, car elle a inscrit le deuxième but après que Cardona ait mené une contre-attaque en solitaire. Le rebond de la barre transversale était malheureux, même si la qualité précédant cet événement était absolument indéniable. Thaisa est venu pour Asllani à la 87e minute pour voir les dernières minutes. Eibar a tenté une dernière poussée, créant un certain danger dans la zone, mais Madrid a tenu bon pour obtenir trois points inestimables, devançant Levante, auparavant deuxième, qui ne pouvait gérer qu'un match nul contre les outsiders Santa Teresa.