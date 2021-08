Récapitulatif et faits saillants : Real Madrid Femenino 3-0 Sparta Prague ; Trophée KAIF

Le Real Madrid Femenino a lancé de manière fantastique ses préparatifs pour la campagne 2021/22, battant le Sparta Praha 3-0 lors du tournoi préparatoire du Trophée KAIF.

Las Blancas s’alignait dans un losange 4-4-2.

Comme Kosovare Asllani n’était pas disponible en raison de l’action des Jeux olympiques, Teresa Abelleira a commencé en tant que #10 devant LCM Claudia Zornoza, RCM Aurélie Kaci et DM Maite Oroz. Marta Cardona a joué en haut avec Nahikari García.

Bien qu’il ait raté les premières minutes du match parce que la Real Madrid TV a décidé de rendre aussi difficile que possible d’attraper celui-ci (ne fonctionnait pas non plus avec VPN), il restait plus qu’assez de football pour profiter une fois que j’ai trouvé un flux ( merci Daniel).

Zornoza avait l’air de jouer avec ses partenaires du milieu de terrain depuis des années, passant des passes à travers de courts triangles pour faire travailler son équipe autour de la pression et progresser dans le dernier tiers.

La distribution et le changement de jeu à haute cadence ont régulièrement ouvert des trous dans la structure défensive de Sparte, permettant à Cardona de tomber et de recevoir. Elle avait l’air remarquablement bien adaptée à ce rôle de deuxième attaquante, faisant de grands mouvements et prenant soin de rester étroite. Ce n’est que lors de cette victoire 3-1 contre l’Athletic Bilbao à la fin de la saison dernière que Cardona avait l’air de le comprendre, il était donc remarquable de la voir exécuter le côté tactique de son rôle en si peu de temps.

Il y avait encore des problèmes avec ses réceptions au but (ne protégeant pas non plus le ballon; équilibre un peu; incapable de pivoter systématiquement sur le demi-tour), mais c’est généralement le changement le plus difficile qu’un ailier doit faire quand fonctionnant comme un attaquant.

Tout le monde était super aussi et ce n’était pas trop long avant que Madrid ne marque le premier but.

Bien sûr, ce devait être Cardona.

Madrid a dominé les débats avec une haute presse et avait l’air étonnamment en forme et énergique pour une sortie de pré-saison. C’est cette intensité défensive qui a permis à Teresa de se glisser dans Kenti Robles pour le deuxième but du match.

Rocío Gálvez a porté le score à 3-0 au bord de la mi-temps pour assurer la victoire et a permis des rotations précoces en deuxième période de jeu.

Esther González et Lucía Rodríguez ont remplacé Nahikari et Kenti, respectivement, en tant que premières remplaçantes du match. Les deux avaient l’air brillant et se sont immédiatement impliqués dans la procédure.

Un triple changement a rapidement suivi : Athenea del Castillo, Lorena Navarro et Marta Corredera pour Cardona, Kaci et Zornoza. La formation a basculé en 4-2-3-1, avec Corredera comme ailier gauche et Athenea à droite.

Il n’a pas fallu de temps à ce dernier pour monter un spectacle.

L’avant-dernier sous-marin d’Aznar était le capitaine Ivana Andrés pour Olga Carmona, plaçant brièvement Babett Peter à l’écart. Le changement final de Maria García, également connue sous le nom de Pichi, (un joueur du Real Madrid B signé de Madrid CFF B) pour Rocío a remis Babs au CB, Corredera au LB et Lucía au RW, avec Pichi au RB.

Las Blancas a clôturé le match avec ce XI et doit maintenant se préparer pour un deuxième match de pré-saison contre le Celtic Glasgow demain (vendredi) à 19h30 heure locale (13h30 HNE).

