Récapitulatif et faits saillants : Real Madrid Femenino 3-0 Sporting Huelva

Le Real Madrid a battu le Sporting Huelva 3-0 à Primera Iberdrola pour terminer 2021 en beauté.

Ci-dessous, ma réaction immédiate. Notes des joueurs et podcast d’après-match à suivre.

Chaque fan de football digne de ce nom sait que les formations sont arbitraires – de simples guides pour les perspectives de la forme générale. En fait, les équipes adopteront plusieurs structures distinctes tout au long d’un match au fur et à mesure qu’elles progresseront de leur but à celui de l’opposition et reculeront sans le ballon. Nulle part cette idée n’a été plus visible que dans le match de Madrid aujourd’hui. Le Real Madrid s’est construit à partir d’un retour de quatre coups de pied de but (Ivana LB) avant de passer à un 3-4-1-2 (Maite CAM). Sur un turn-over, ils défendraient en 4-4-2 (Maite RM). S’ils sont bien faits, ces changements peuvent manipuler la forme défensive de manière à ouvrir des voies et provoquer des pannes et manifester des progressions nettes vers le but. Madrid n’a pas tout à fait réussi à y parvenir en première mi-temps. La transition du dos quatre au dos trois a été confuse dans la phase initiale. Babs et Ivana s’étiraient incroyablement loin tandis que Rocío dérivait vers le centre, empêchant les connexions étroites et sécurisées qui sont censées apparaître d’avoir une figure supplémentaire dans la ligne défensive. Porté par les approches laborieuses de Madrid dans le tiers médian et quelques cadeaux d’Ivana, le Sporting a lentement poussé sa ligne de plus en plus haut, forçant des passes difficiles et incitant Babs à être long. Le Real Madrid n’a pas nécessairement changé de forme en seconde période, mais est sorti avec plus de sécurité et de clarté sur le ballon dans le tiers médian. Ils reprennent leur style, changeant plus fréquemment et utilisant leur occupation centrale pour trouver régulièrement de larges ouvertures. Esther a donné le coup d’envoi à la deuxième période bien améliorée avec un rebond sur un coup franc. Esther a continué à rester impliquée, faisant une course derrière, tournant et tirant une passe de muscade à Zornoza, profitant à Nahikari qui est arrivé en retard. C’est pourtant Athénée qui a peut-être été la vedette du second quarante-cinq minutes. Après avoir été brillante en première période, elle est sortie du tunnel à un niveau différent, passant devant les défenseurs comme s’ils n’étaient pas là pour faire des passes de l’autre côté ou tirer elle-même au but. La controverse sur le rôle d’Esther dans ce camp et sa relation avec Nahikari ne se terminera apparemment jamais. Aux côtés de Nahikari, qui occupe la ligne défensive et fait des points en retrait, Esther se considère comme la meneuse de jeu. Aux côtés d’Asllani, Esther se considère comme l’attaquante. Esther apporte de la valeur dans les deux rôles mais ses imperfections dans le dernier sont bien plus importantes. Malgré toute sa force et sa ténacité à tenir le ballon, elle retarde trop souvent la passe et a tendance à errer davantage en règle générale et moins en tant que nécessité tactique. À certains moments, cela peut être frustrant. Dans d’autres, elle crée des progressions qui n’auraient pas pu se matérialiser autrement. Pourtant, tout ce discours passionné passe sous silence ses contributions très réelles aux objectifs, quel que soit l’endroit où elle joue. Un ouvreur sur corner et une pré-assistance pour aider à mettre en place Nahikari sont plus que suffisants pour faire d’un joueur un net positif. Il en faut beaucoup pour que les imperfections synergiques submergent cela.