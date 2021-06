Récapitulatif et faits saillants : Real Madrid Femenino 3-2 Real Sociedad

Le Real Madrid Femenino est revenu de l’arrière pour vaincre la Real Socieadad 3-2 dans l’un des meilleurs matchs de la saison. Cette victoire a assuré la qualification mathématique de Las Blancas pour l’UEFA Women’s Champions League.

Voici mes pensées immédiates. Notes des joueurs et podcast d’après-match à suivre.

David Aznar est resté avec la forme de diamant 4-3-3 faux neuf/4-4-2 qui a si bien fonctionné la dernière fois contre l’Athletic Bilbao. Marta Cardona et Sofia Jakobsson ont joué comme des attaquantes intérieures, assises très étroites pour menacer les canaux et épingler la ligne défensive, créant un espace pour le meneur de jeu Kosovare Asllani pour se déposer et recevoir. La progression du ballon de Madrid était en chanson tout au long de la première mi-temps. La distribution de Misa et Ivana Andrés a été rapide et précise et le milieu de terrain – en particulier Teresa Abelleira – a bien reçu le demi-tour avant de tirer rapidement des passes pour trouver l’un des trois premiers. Au fur et à mesure que la mi-temps avançait, Jakobsson a trouvé beaucoup de joie à courir derrière, provoquant l’effondrement de la ligne défensive de la Real Sociedad au centre. Cela a créé un grand espace pour Olga Carmona et Kenti Robles à recevoir, manifestant une autre voie vers le but. La Real Sociedad est sortie d’une forme de 4-3-3/4-4-2, Leire Baños s’attaquant à Babett Peter. Leur candidature était un manuel, mais ils ont eu du mal à empêcher Madrid de trouver le joueur libre à Maite – même avec un autre milieu de terrain central intensifiant parfois – et ont été constamment contraints de reculer et de bloquer 4-1-4-1. Le problème était que la construction de La Real était également en feu. Ils ont combattu la presse à diamants de Madrid et la contre-pression centrale en jouant sans relâche le ballon dans de larges zones et en cherchant à exploiter l’espace derrière les arrières latéraux. Olga Carmona a été fortement ciblée et a fini par être battue sur le premier but du match, même si l’action était clairement hors-jeu. Les deux parties ont exercé beaucoup de pression sur la surface adverse et ont forcé les lignes arrières dans un tas de défense désespérée et de dernier recours. Le Real Madrid pensait avoir forcé un incident de handball clair à la 45e minute, mais l’arbitre n’a pas bougé. Alors, bien sûr, la Real Sociedad remporte un penalty après l’appel d’un handball immédiatement après le début de la seconde mi-temps.

Gol de Amaiur desde los une fois metros tras un penalti inexistant. Pese a las decisiones arbitrales, hay que seguir luchando. Vamos Madrid pic.twitter.com/4Jgi91u4pj – Misa Malena Ortiz (@Misa_CF) 6 juin 2021

Les fondamentaux offensifs du Real Madrid ont continué à sembler solides, mais l’exécution a chuté alors que le deuxième but a dégonflé l’esprit de l’équipe locale. David Aznar a réagi en remplaçant Aurélie Kaci et Sofia Jakobsson pour Marta Corredera et Jessica Martínez, déplaçant la formation en 4-2-3-1. La grande surprise est que Corredera a joué à l’arrière gauche, libérant Olga pour se lâcher offensivement. Madrid en a finalement récupéré un après qu’une belle résistance de la presse de Teresa ait provoqué une séquence incisive qui a libéré Cardona en bas à droite. Asllani est arrivé dans la zone et ne s’est pas trompé. Las Blancas a égalisé le score à la 81e minute, jouant une combinaison difficile au bord de la surface pour se glisser dans l’arrière droit Kenti Robles, qui s’est composé et a terminé comme si elle était l’un des avant-centres les plus meurtriers de la ligue. Le Real Madrid Femenino jouera en UEFA Women’s Champions League la saison prochaine.