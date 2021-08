Récapitulatif et faits saillants : Real Madrid Femenino 4-0 Cacereño

Le Real Madrid Femenino a battu Cacereño 4-0 en demi-finale du Torneo de León. Las Blancas se qualifie pour la finale du tournoi de pré-saison qui se jouera demain à 1h30 HNE.

Las Blancas était sur le devant de la scène dès le coup d’envoi. Ils avaient la majorité du ballon et étaient plus efficaces lorsqu’ils récupéraient le ballon ou cassaient la presse de Cacereño. Marta Cardona, Athenea et Teresa se sont dirigées vers le milieu de terrain et vers le but adverse et ont cherché à débloquer la défense.

Teresa a ouvert le score à la 16e minute. Cardona a reçu au milieu de terrain et a conduit au centre avant de passer à Teresa. Le milieu de terrain s’est retourné et a remarqué que le Cacereño était hors de sa ligne et a lancé de loin pour marquer.

Le Real Madrid a continué à mettre la pression. Ils ont trouvé le succès sur les flancs avec l’ailier et les arrières qui se sont bien liés. Les joueurs larges ont su se créer une multitude de demi-opportunités qui ont été coupées au moment crucial par les défenseurs de Cacereño.

À la 45e minute, Lorena Navarro a tourné dans le dernier tiers et a joué le ballon au large de Cardona. Cardona a tenté de centrer vers Nahikari Garcia, qui effectuait une course dans la surface de réparation de six mètres. Le centre a été momentanément coupé par la gardienne avant qu’elle ne l’envoie dans son propre filet, portant le score à 2-0.

Le Real Madrid a prospéré dans de vastes zones en seconde période, comme il l’a fait en première mi-temps. Mais ils n’ont pas pu trouver de coureurs dans la surface et quand ils l’ont fait, le drapeau a été levé pour hors-jeu ou le tir n’a pas pu tester le gardien.

Las Blancas a obtenu un penalty après qu’Athenea ait trouvé Ariana Arias dans la surface. Arias a été victime d’une faute et Lorena est intervenue sur place. Son penalty a été sauvé et Cacereño a maintenu le déficit à 2-0.

À la 73e minute, Marta Corredera a porté l’avance de Las Blancas à trois buts. Elle a chevauché le flanc gauche et Athénée lui a passé. Elle a tenté un centre qui a dévié et a trouvé son chemin jusqu’au deuxième poteau où un défenseur de Cacereño l’a mis dans son propre filet.

La remplaçante Paula Partido a ajouté un quatrième but, marquant lors de ses débuts en équipe première. Lorena a récupéré le ballon au-dessus de la surface de réparation de 18 verges et a fait carré à Partido, qui a réussi à le taper dans un filet ouvert.

Las Blancas affrontera le vainqueur de la Real Sociedad contre Madrid CFF lors de la finale du Torneo Leon demain à 1h30 HNE.