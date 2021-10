Récapitulatif et faits saillants : Real Madrid Femenino 5-0 Breidablik ; Phases de groupes UWCL

Le Real Madrid Femenino s’est imposé 5-0 contre Breidablik en UEFA Women’s Champions League, marquant probablement la première victoire facile de Las Blancas cette saison.

Ci-dessous, ma réaction immédiate. Notes des joueurs et podcast d’après-match à suivre dans les prochains jours.

David Aznar est allé avec trois de derrière pour la troisième fois consécutive, déployant Caroline Møller Hansen et Athenea del Castillo devant Lorena Navarro, Claudia Zornoza et Claudia Florentino au milieu de terrain. Florentino était plus avancée aujourd’hui que lors de ses deux matchs précédents, flottant souvent devant Zornoza et Lorena. C’était vraiment étrange à regarder et je ne sais pas pourquoi elle ne peut pas simplement jouer dans un double pivot avec l’autre Claudia, mais c’était mieux que ce que nous avons vu dans le passé, où Florentino a eu un rôle plus crucial jeu de liaison sur les flancs et a lutté puissamment. Bien sûr, le confort de Florentino et de Madrid ce soir-là a été fortement aidé par Breidablik, qui était tous mal à l’aise défensivement. Leur première ligne était placée à une position mi-haute, mais leurs quatre arrières étaient beaucoup trop profonds, créant beaucoup d’espace vertical pour Las Blancas à traverser. Pour aggraver les choses, Breidablik n’a exercé aucune pression de l’avant, donnant à Ivana Andrés, Rocío Gálvez et Babett Peter tout le temps dont ils avaient besoin pour faire une passe entre les lignes. Møller était l’option que Madrid a trouvée à maintes reprises. Après un début de saison très difficile, elle s’est lentement habituée à son environnement et a fait une bonne apparition contre Kharkiv avant de marquer contre Eibar. Contre Breidablik, elle a été excellente pour recevoir, porter le ballon et faire des courses dans la surface. Elle a marqué le premier match avec un mouvement brusque de l’épaule contre une défense malheureuse. Møller a ensuite fait preuve d’un bon instinct de braconnier pour nettoyer les choses pour sa seconde, clôturant le travail magique d’Athenea del Castillo. Le package complet de Møller était exposé lorsqu’elle a réussi son triplé. David Aznar a sorti Olga Carmona pour Claudia Florentino à la mi-temps, déplaçant le LWB Lucía Rodríguez (qui a lentement commencé à montrer des idées du solide travail de portage et de progression qui l’a fait se démarquer à la Real Sociedad) au milieu de terrain. Olga a immédiatement eu un impact. Aznar a retiré deux autres changements à la 53e minute, remplaçant Marta Corredera pour Claudia Zornoza (envoyant Ivana dans un double pivot avec Lucía) et Kenti Robles pour Nahikari García (Athenea est passée à RWB). Canterana Paula Partido a remplacé le fantastique Møller à la 73e minute, complétant la série d’ajustements d’Aznar. La seconde mi-temps a été un jeu d’enfant pour Madrid. Breidablik a eu quelques moments à l’avance alors que l’équipe locale était un peu négligente, mais les All-White auraient pu et auraient dû marquer plus. Nahikari García avait pour elle toute une série d’opportunités exceptionnelles. Nahikari a failli se frayer un chemin à la mort, mais son effort a été désespérément effacé de la ligne, bien que Lorena Navarro était là pour obtenir son but mérité. Le Real Madrid a dominé ce jour-là et cela devrait enfin leur donner la confiance nécessaire pour commencer à jouer quelque part près de leur niveau réel – blessures ou non.

