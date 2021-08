Récapitulatif et faits saillants : Real Madrid Femenino 8-0 Fundación Albacete 8-0 ; Amical de pré-saison

in

Le Real Madrid a poursuivi sa préparation pour la saison 2020/21 avec une victoire facile 8-0 sur la Fundación Albacete.

David Aznar a sélectionné un solide XI pour commencer le match, alignant son personnel dans un 4-3-3.

Il en a résulté quarante-cinq minutes de domination. Las Blancas a fait tourner le ballon d’un côté à l’autre à grande vitesse et a toujours trouvé un espace libre pour Olga Carmona, Athenea del Castillo, Lucía Rodríguez et Marta Cardona pour attaquer.

Cette dynamique s’est soldée par un but à la 12e minute, lorsque Claudia Zornoza a calmement éliminé la réduction de Cardona.

Esther González s’est imposée après le premier match, démontrant un niveau d’activité incroyable qui n’a laissé aucun repos aux défenseurs adverses.

Il suffit de regarder comment elle se bat pour un rebond pour mettre en place le but de Maite Oroz et le tiers du match de Madrid.

Puis, à la 45e minute, Esther était à portée de main pour saisir un autre rebond et marquer son deuxième.

Aznar a fait pivoter toute la formation en seconde période, déployant ses remplaçants dans un 4-2-3-1 : Misa ; Kenti Robles, Rocío Gálvez, Babett Peter, Marta Corredera ; Marina Salas, Aurélie Kaci ; Paula Partido, Lorena Navarro, Ariana Arias; Nahikari Garcia [right to left].

Les trois noms en gras sont de jeunes joueuses, Marina Salas étant celle qui fait ses débuts non officiels dans la première équipe.

Les vastes rotations et le départ de plusieurs partants ont conduit à moins de pression sur la surface d’Albacete dans l’ensemble, mais les jeunes madrilènes se sont pavanés et Las Blancas est resté la force dominante.

À la 68e minute, l’excellent pressing de Nahikari García a créé le cinquième but de la soirée et le premier pour Lorena Navarro.

Nahikari a rapidement été récompensée pour son jeu désintéressé et a finalement marqué son premier but sous un maillot blanc – ce que de nombreux Madridistas ont mal depuis le premier jour. A noter que Marina Salas a livré le coup de pied arrêté.

Nahikari a réussi un doublé à la 88e minute, se connectant puissamment au centre de Kenti.

Kaci a fait 8-0 quelques secondes plus tard.

C’était une bonne victoire, quoique facile, pour le Real Madrid. Cela renforce la confiance, la forme physique et la chimie avant leur combat pour progresser vers la Ligue des champions proprement dite (rappelez-vous, ils doivent encore passer les éliminatoires) et le début de la saison de la ligue.

Les trois jeunes semblaient prometteurs. Ariana Arias est une attaquante hors pair qui a montré des pieds rapides et une balle décente sur l’aile; Paula Partido a attaqué le dribble avec confiance; et Salas a fait preuve de classe avec le rock dans des situations de jeu ouvert et de balle morte, même si elle était coupable d’un trop grand nombre de cadeaux.