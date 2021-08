Récapitulatif et faits saillants : Real Sociedad 2-0 Real Madrid Femenino ; Tornéo de Léon

in

Le Real Madrid a terminé les matchs de pré-saison de retour au Torneo de Léon avec une défaite 2-0 contre la Real Sociedad.

David Aznar a déployé son onze de départ dans un losange 4-4-2, avec Lucía Rodríguez comme arrière gauche de fortune et l’aile Marta Cardona en tête aux côtés de Nahikari García.

C’est un système qui a bien servi Madrid dans le passé et en pré-saison, même s’il n’est pas parfaitement optimisé pour des pièces particulières.

La première mi-temps a été très disputée, comme prévu entre deux équipes qui devraient se disputer les places de la Ligue des champions en 2021/22, bien que Madrid ait commencé à prendre le dessus au fil des minutes. Leur pressing a causé de sérieux problèmes sur la gauche de La Real, forçant finalement beaucoup de longs ballons de l’arrière.

La Real Sociedad n’a pas facilité la tâche défensivement, restant très compacte au milieu de terrain pour contrer la supériorité de Madrid au centre. Cependant, Cardona était excellent, errant dans les bons espaces au bon moment pour briser les lignes et faciliter le danger.

Las Blancas a créé la meilleure chance du match pour mettre fin à la première période de jeu, mais Nahikari n’a pu placer son effort que contre son ex-club.

La Real Sociedad a retrouvé sa verve en seconde période et plus régulièrement menacée dans la surface madrilène. Cela a payé pour La Real à la 63e minute, lorsque la remplaçante Cecilia a converti un rebond.

Aznar a réagi en remplaçant Maite Oroz par Athenea del Castillo pour en faire un 4-3-3; plus tard, il a fait appel à l’arrière Marta Corredera en tant que milieu de terrain central en plus de quelques autres changements (plutôt difficile à dire quand le flux a implosé pendant la plupart des dernières minutes). La plupart d’entre eux n’ont eu aucun effet à part Athenea, dont la capacité et la vitesse 1v1 ont ramené une certaine menace à l’attaque de Madrid.

Malheureusement, cela n’a pas suffi, car Cecilia en a empoché un autre dans les dernières secondes pour clôturer une impressionnante performance en deuxième mi-temps pour la Real Sociedad.

Le Real Madrid Femenino jouera un autre match amical jeudi contre la Fundación Albacete.