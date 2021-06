Récapitulatif et faits saillants : Santa Teresa 1-5 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a dépassé le CD de Santa Teresa, s’imposant 5-1 à l’extérieur pour rester à la deuxième place avant la dernière journée de match de la saison. Voici mes pensées immédiates. Notes des joueurs et podcast d’après-match à suivre.

David Aznar a un peu tourné pour le déplacement à Santa Teresa : Lorena Navarro a remplacé Sofia Jakobsson sur la gauche ; un milieu de terrain central supplémentaire a été sacrifié pour que Jessica Martínez puisse jouer en haut; et Samara Ortíz Cruz a opéré comme arrière droit sur Kenti Robles dans une forme nominale de 4-2-3-1. Cependant, il est devenu assez clair que Madrid avait très tôt plusieurs options via le centre, alors que Lorena errait à l’intérieur, faisant équipe avec le # 10 Kosovare Asllani pour surcharger le pivot unique de Santa Teresa (ils ont défendu d’un 4-1-4-1). . Cela offrait de multiples options entre les lignes, de meilleurs angles de progression et attirait l’attention défensive pour libérer l’arrière gauche Olga Carmona.

Tout à fait comme à quel point Lorena était étroite. Nous donne plus d’angles de progression, exerce une pression supplémentaire sur le centre et compresse Santa Teresa, et permet à Olga de pousser et de créer de l’espace pour elle. Lorena est également en bonne position pour faciliter des doublés rapides pour permettre à Olga d’aller plus vite. pic.twitter.com/CaQ1c7G4a9 – Om (@OmVAsports) 20 juin 2021

En plus de la structure offensive bénéfique grâce à Lorena, un certain nombre d’individus madrilènes étaient en feu, notamment la MVP de la saison Marta Cardona. Elle était là pour changer de jeu et marquer un deuxième but quelques minutes plus tard, donnant à Las Blancas un avantage décisif et brisant complètement l’esprit de l’opposition. Ensuite, elle a marqué à nouveau, de la tête sur une passe de Teresa Abelleira pour porter le score à 3-0 (oui, elle était en jeu). Cardona a presque réussi son tour du chapeau à la 26e minute: Madrid a inscrit son quatrième but de la mi-temps lorsque Samara a remporté un penalty sur une belle action individuelle. Asllani a cédé le penalty à la femme qui l’a remporté et Samara a profité de sa rare opportunité pour figurer sur la feuille de match. Le rythme de jeu a considérablement baissé en seconde période, comme on pouvait s’y attendre après avoir remporté le match à la mi-temps. Aznar a effectué ses changements à la 65e minute, faisant intervenir Sofia Jakobsson, Aurélie Kaci et Ariana Arias pour Jessica, Cardona et Asllani. Ari a profité de l’occasion et a marqué après une belle passe de Maite qui a tout déclenché. Sara Ezquerro a fait ses débuts avec un peu plus de dix minutes à jouer, remplaçant Misa pour l’un des moments de bien-être de la saison. Claudia Florentino est également intervenue en même temps, remplaçant Samara. Sara a obtenu de l’action et a effectué un arrêt net mais a été malheureuse, voyant le rebond tomber sur Caroline Van Slambrouck, qui s’est convertie à bout portant à la 82e minute. Ce fut la dernière action pertinente, assurant une victoire 5-1 à Las Blancas. Ce fut une performance époustouflante au cours de 45 minutes, entraînée par la magie de Cardona, Maite Oroz, Ivana Andrés, Olga et Samara et l’intelligence positionnelle et la liaison intelligente de Lorena. Regarder cette équipe a été l’une des rares joies que j’ai eues en cette saison sportive brutale.