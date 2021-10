Récapitulatif et faits saillants : Séville 3 – 0 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a perdu 3-0 contre Séville à l’extérieur, plaçant l’ancien 13e du classement avec 4 points en 7 matchs.

Voici mes pensées immédiates. Notes des joueurs et podcast d’après-match à suivre.

David Aznar a apporté peu de changements à la formation qui a battu Breidablik 5-0 en Ligue des champions, mais l’un d’entre eux s’est démarqué – Ivana Andrés a échangé ses positions avec Babett Peter, jouant sur le côté gauche des trois derniers. Je ne peux que supposer que cela a été fait pour contrer la menace du rapide Toni Payne sur la droite. Quelle que soit la raison, cette décision a été un net négatif pour Madrid. Ivana avait l’air nettement mal à l’aise de conduire à gauche, éliminant la valeur qu’elle ajoute de son portage et de ses dépassements verticaux. Au lieu de cela, elle retournait constamment à l’intérieur et cherchait à jouer de l’autre côté. Combiné avec l’arrière centrale Claudia Florentino errant du même côté au milieu de terrain, Las Blancas était essentiellement relégué à jouer exclusivement sur une partie du terrain. Aznar a admis son erreur lorsqu’il a remis Ivana et Babs dans leurs positions naturelles à environ 34 minutes. Séville a à peine généré une menace offensive en première mi-temps. Cependant, le peu qu’ils ont fait a abouti à un but grâce à un worldie d’Inma Gabarro. C’était cruel, mais Madrid a passé la demi-heure suivante à faire peu pour se remettre dans le match. Semblable à la saison dernière, l’équipe d’Aznar a abordé un bloc profond avec peu de synergie et un manque de mouvements d’attaque coordonnés, misant tout sur un centre spéculatif pour trouver quelqu’un dans la surface. Mis à part celui dont Caroline Møller Hansen n’a pas pu tirer le meilleur parti, le Real est arrivé les mains vides. L’emplacement d’Athenea del Castillo dans les deux premiers a ajouté aux inefficacités. Contre des lignes défensives plus hautes comme celle de Breidablik, elle a ajouté de la valeur en courant à toute épreuve. Par rapport au bloc plus profond utilisé par Séville, Athenea a suivi sa tendance naturelle à dériver vers la ligne de touche, laissant parfois Møller comme seule option dans la surface. Avec le jour de repos de Lorena Navarro et la mauvaise sélection de tirs de Claudia Zornoza, Madrid a eu beaucoup de mal à se créer de réelles chances. S’il y avait un espoir d’une réponse correcte de Madrid en seconde période, cela a été rapidement mis au lit par un but précoce de la femme du jour: Inma Gabarro. Malgré Nahikari García à la place de Møller, Lucía Rodriguez pour Florentino et Corredera pour Babs, les All White n’ont connu aucune étincelle et se sont lentement effondrés. Ce qui était simplement une performance moyenne s’est transformé en une mauvaise et un ballon d’Athenea à travers le but était à peu près le seul danger que Madrid créait avant que Séville n’obtienne son troisième sur place. Bien sûr, ce devait être l’ancienne attaquante du Real Madrid Jessica Martínez qui s’est convertie et a complété le score humiliant. Madrid a eu sa chance d’obtenir un but de consolation à douze mètres à la mort, mais Olga a mis un effort discret dans les mains du gardien. Les victoires sur Kharkiv et Breidablik ne font que couvrir les fissures. Les blessures ne sont que des excuses pour une équipe qui manque d’un système cohérent et d’un sens de la direction tactique depuis le premier jour. Les chances de Las Blancas de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine pendent d’un précipice (s’ils n’ont pas déjà plongé dans les profondeurs). Je n’ai aucune confiance en quiconque dirige la section des femmes s’il regarde tout cela et pense que rien ne doit changer.