Récapitulatif et faits saillants : Slovaquie 0-1 Suède ; Qualifications Coupe du Monde Féminine 2023

La Suède a lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2023 avec une victoire 1-0 sur la Slovaquie.

Kosovare Asllani a commencé sur le banc, ce qui n’a pas posé de problème pour la Suède au début. Ils ont dominé la possession et forcé la Slovaquie à défendre profondément et compacte.

Les Suédois ont trouvé une percée à la 10e minute grâce à une arrivée de Fridolina Rolfö.

Rolfö de Barcelone était une menace au cours des quatre-vingt-dix minutes et la Slovaquie a eu recours à un acte criminel pour l’arrêter.

Asllani a remplacé Stina Blackstenius à la 68e minute et a été immédiatement impliqué, cherchant à mettre le match à l’abri avec un deuxième but décisif. Elle était omniprésente entre les lignes et a tenté de forcer la question à plusieurs reprises. Son meilleur moment est venu à la 76e minute, lorsqu’elle a joué une combinaison de tir rapide avec Rolfö pour réussir un bon tir de la boîte.

Asllani a également eu quelques passes sauvages qui ont besoin d’être nettoyées, mais dans l’ensemble, elle a eu une influence extrêmement positive, signalant un fort rebond de COVID-19 et une volonté de revenir dans le onze madrilène.

La Suède jouera ensuite le 21 septembre contre la Géorgie.