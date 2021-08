Récapitulatif et faits saillants : Suède 1-0 Australie ; Demi-finales olympiques

La Suède a battu l’Australie 1-0 dans une demi-finale très disputée grâce à un but de Fridolina Rolfö en deuxième mi-temps. La Suède affrontera le Canada en finale. Le match pour la médaille de bronze sera disputé entre l’USWNT et l’Australie.

Ce match était bien plus discret que la folle victoire 4-2 de la Suède sur l’Australie en phase de groupes. L’Australie avait un certain avantage structurel avec ses trois arrières, forçant les deux avants suédois à reculer et à former un bloc passif 4-4-2 qui cherchait à protéger le double pivot. Cependant, Ellie Carpenter n’était pas assez agressive pour dribbler en avant pour forcer le problème et les attaques de l’Australie se sont effondrées trop facilement – ​​grâce à des passes directes et des changements capricieux – après avoir atteint la progression initiale dans le tiers central.

L’Australie avait de la joie à chaque fois qu’elle pouvait attaquer la surface, mais son incapacité à entrer dans le dernier tiers avec une grande fréquence à l’exception des 10 dernières minutes mettait trop l’accent sur l’efficacité de l’action.

Le positif est venu dans leur capacité à décourager leurs adversaires de presser, ce qui a nui au jeu offensif de la Suède en leur refusant la transition offensive. Ainsi, un énorme fardeau est tombé sur le jeu de possession des Bleus et Jaunes, qui a souvent échoué contre la structure défensive australienne 5-2-3.

Les choses étaient organisées pour continuer de la même manière en seconde période, mais un rebond et une déviation chanceux ont mis le ballon sur le chemin de Fridolina Rolfö et la nouvelle recrue de Barcelone ne s’est pas trompée.

La Suède a été propulsée dans une période prolongée de possession dans le troisième but de l’Australie avant que le déroulement du jeu ne revienne à l’ancienne histoire. Les femmes de Peter Gerhardsson ont pu voir le résultat, faisant quelques frayeurs, et auraient probablement dû faire 2-0 tard.

Ce n’était pas l’une des meilleures performances de Kosovare Asllani. Elle n’était pas capable d’avoir le ballon de manière cohérente et gaspillait ses touches en transition. Néanmoins, elle a travaillé fort défensivement et aura l’occasion de faire sa marque de façon plus significative dans la finale contre le Canada.