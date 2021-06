Récapitulatif et faits saillants : Suède 1-0 Norvège Femmes

in

Le football féminin international est revenu à la vitesse supérieure avec une série de matches amicaux aujourd’hui, notamment la Suède contre la Norvège. Les stars du Real Madrid Femenino Kosovare Asllani et Sofia Jakobsson ont débuté dans une formation 3-4-3, menant leur équipe à une victoire 1-0 plutôt confortable.

Asllani n’a pas fonctionné comme un attaquant traditionnel et est tombé de la ligne avant pour se promener dans les poches. La Norvège s’y attendait et a adopté une curieuse structure d’arbre de Noël 4-3-2-1 pour décaler le centre.

Un autre regard sur la forme. Il passe régulièrement d’un 3-2 à 2-3, à mesure que le large CM augmente jusqu’à la pression, de sorte que la description numérique est quelque peu arbitraire. Le point important est que la Norvège essaie de bloquer le centre et est actuellement prête à vivre avec n’importe quoi de large. pic.twitter.com/VtGoI9K387 – Om (@OmVAsports) 10 juin 2021

Normalement, les tendances de Sofia Jakobsson à s’éloigner lorsqu’elle fait partie d’un top deux dédiés peuvent être problématiques, mais cela s’est avéré être l’antidote dont la Suède avait besoin contre une forme aussi étroite.

Ses mouvements sur le flanc ont créé des surcharges larges, permettant au Bleu et au Jaune de jouer des combinaisons rapides pour créer une séparation pour un centre, isoler l’arrière gauche 1v1 et lancer des passes directes dans le canal.

La Suède a eu beaucoup de plaisir à progresser de cette façon, mais sa domination globale est venue de son pressing et de son contre-pression. Asllani était un monstre à cet égard, restant ultra-alerte aux passes perdues et harcelant le pivot norvégien. Elle aurait probablement dû marquer au moins un but dans des séquences de pressing haut, bien qu’elle ait fait compter sa présence lorsqu’elle a aidé le vainqueur.

Hormis quelques incursions de la Norvège dans la surface de réparation, la Suède était complètement en tête et le score final sous-estime son contrôle sur la procédure.

La Suède jouera ensuite contre l’Australie le 15 juin à 12h45 HNE.

Notes des joueurs

Asllani : 8.5/10

A obtenu plusieurs tentatives de buts, a frôlé les récupérations à deux chiffres après des actions urgentes, a bien libéré les coureurs et a obtenu l’aide. Quelque chose à propos de jouer pour l’équipe nationale tire ce petit plus de notre numéro neuf.

Jakobsson : 7/10

Une solide performance de l’ailier. Elle a connu quelques bons moments en 1v1 mais s’est évanouie à cet égard en seconde période. Cependant, elle a travaillé dur défensivement et a fini par être le débouché crucial qui a déclenché la séquence de contre-attaque clé pour gagner le match.