Récapitulatif et faits saillants : Suède 1(2)-1(3) Canada ; Finale des Jeux Olympiques

La Suède n’a pas été en mesure de couronner d’excellents Jeux olympiques, perdant contre le Canada aux tirs au but après que les deux équipes aient marqué dans le temps réglementaire pour porter le score à 1-1.

Le sélectionneur suédois Peter Gerhardsson est allé avec les onze et la formation attendus, mais curieusement, Sofia Jakobsson et Fridolina Rolfö ont échangé les flancs. Cela a permis à Rolfö d’être impliquée de manière plus cohérente et elle a effectué des livraisons de qualité à Sofia Jakobsson en effectuant des courses à l’aveugle au deuxième poteau, bien que l’on puisse se demander si cela en valait la peine.

En général, la Suède a eu le meilleur de jouer sur quatre-vingt-dix minutes. Le double pivot du Canada a obligé ses adversaires à s’asseoir hors de la presse, mais les Blågult ont confortablement généré des revirements à partir d’une position plus passive. En fait, c’est ainsi qu’ils ont marqué leur seul but du match, Kosovare Asllani réussissant bien à vaincre la pression et à nourrir Stina Blackstenius.

Asllani était probablement le meilleur joueur suédois de la journée et c’est lui qui a pris le relais en prolongation.

Cependant, le Canada a mis en place une belle pression pour commencer le deuxième et a finalement atteint le niveau après avoir remporté une pénalité.

La Suède a semblé secouée et a lutté pour briser l’engagement du Canada dans la défense de la surface, échouant finalement à se convertir sur une poignée d’occasions une fois que sa domination a culminé en prolongation.

Les deux équipes semblaient nerveuses aux tirs au but. Asllani a raté le premier tir au but du match mais a été rapidement sauvé par Ashley Lawrence, qui a terminé deuxième. Le Canada procéderait à deux autres pénalités, mettant Caroline Seger en position de convertir le décideur. Au lieu de cela, elle a envoyé son tir au-dessus de la barre, suivi d’une mauvaise tentative de Jonna Andersson, permettant à Julia Grosso de devenir le héros et d’offrir l’or au Canada.